หนุ่มล้งทุเรียนปล่อยโฮ! ตร.ทางหลวงชุมพรเจอจอดรถข้างทางนั่งเสพยาบ้า

MGR Online - ตำรวจทางหลวงชุมพรหวังดีเข้าไปช่วย! หนุ่มล้งทุเรียนจอดรถกระบะข้างทาง พบนั่งเสพยาบ้าคาตา อ้างง่วงเลยแวะเสพ ร่ำไห้อ้อนวอนลูกยังเล็ก
วันนี้ ( 18 ส.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.ร.ต.อ.วิมล แก้วชู รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.ร่วมจับกุม นายอรุณ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ข้อหา "มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ,เสพยาเสพติดให้โทษประประเภทที่ 1 และเป็นผู้ขับขี่ (รถยนต์) ขณะมีสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1" พร้อมของกลาง ยาบ้า 52 เม็ด ได้บนถนนเพชรเกษม) กม.461+700 (เข้ากทม.) ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบรถกระบะอีซูซุ สีขาว จอดอยู่บริเวณขอบทางด้านซ้าย เจ้าหน้าที่เกรงว่าคนขับอาจประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ จึงเข้าไปสอบถาม แต่เมื่อเข้าใกล้กลับพบ นายอรุณ ผู้ขับขี่ อยู่ภายในรถกำลังนั่งเสพยาบ้า เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม โดยเจ้าตัวอ้อนวอนทั้งน้ำตาว่า “อย่าจับผมเลย ลูกผมยังเล็ก”
สอบสวน นายอรุณ ให้การว่า ตนเพิ่งเลิกงานคัดทุเรียน และกำลังจะเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางเกิดง่วงนอน จึงจอดรถเข้าข้างทางเพื่อเสพยาบ้าก่อนเดินทางต่อไป ส่วนยาบ้าทั้งหมดซื้อจากเพื่อนชื่อ “นายเอ” ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง ราคา 1,500 บาท ในพื้นที่ อ.สวี และได้เสพไปแล้วบางส่วน ก่อนจะเหลือยาบ้าตามจำนวนที่ตรวจพบ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแซะ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป