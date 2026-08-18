รวบหัวหน้าค่ายมวยสระแก้ว รับจ็อบขนต่างด้าว อ้างนำเงินมาหมุนเวียนในค่าย

MGR Online - ตำรวจทางหลวงรวบหัวหน้าค่ายมวยสระแก้วรับจ็อบขนต่างด้าว 10 ราย สารภาพนำเงินมาหมุนเวียนในค่าย
วันนี้ (18 ส.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.ท.นโรตม์ ยุวบูรณ์ ผกก.3 บก.ทล. พ.ต.ท.กมลภพ หาญเวช สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายวิชาญฯ อายุ 42 ปี พร้อมของกลางรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน กธ 5073 สระแก้ว ขณะลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวบังคลาเทศและเมียนมารวม 10 ราย ได้ในพื้นที่ ม.4 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้ออกตรวจพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 359 อ.เขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี รอยต่อ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการลักลอบขนบุคคลต่างด้าวจากประเทศกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทยเพื่อผ่านไปยังประเทศที่ 3
ต่อมาพบรถยนต์อีซูซุสีขาวต้องส่งสัย ขับมาด้วยความเร็ว และมีกระเป๋าสัมภาระอยู่ที่ท้ายกระบะจำนวนมาก จึงได้เปิดสัญญาณไฟวับวาบ และเรียกให้หยุด แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งความเร็วขับหนีเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร เมื่อถึงบริเวณทางเปลี่ยวท้ายหมู่บ้าน รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักจอดริมไหล่ทาง ผู้ขับขี่ได้เปิดประตูหนีเข้าป่ายูคาข้างทาง เจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามตัวไป อย่างกระชั้นชิดจนสามารถจับกุมตัวได้
ส่วนบุคคลต่างด้าว ที่นั่งโดยสารมาได้ถือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งไล่ติดตามผู้ขับขี่ กระโดดลงจากรถวิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง เข้าไปหลบซ่อนตัวในหมู่บ้าน และในแปลงเกษตรของหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ประสาน นายพชร การไชยแสง กำนัน ต.วังท่าช้าง ให้ช่วยนำกำลังเข้าติดตามบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีไปเนื่องจากเกรงว่าจะไปทำอันตรายต่อช่าวบ้านในพื้นที่ จากการติดตามกว่า 3 ชั่วโมงของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านสามารถจับกุมตัวบุคคลต่างด้าวได้ทั้งหมดดังกล่าว
สอบสวน นายวิชาญ รับสารภาพว่า ตนมีอาชีพเป็นหัวหน้าค่ายมวย ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และได้มารับจ้างรับส่งบุคคลต่างด่าวจาก นายนะ ไม่ทราบชื่อสกุลจริงได้ประมาณ 3 เดือน โดยได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาท เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในค่ายมวยของตน โดยได้รับบุคคลต่างด้าวมาจากแนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อไปส่งยังสถานีขนส่ง ใน จ.กรุงเทพฯ
ส่วนบุคคลต่างด้าวทั้งหมดให้การว่าทำงานก่อสร้างในประเทศกัมพูชา ได้ลักลอบเข้ามาไทยเพื่อจะไปสถานทูตบังคลาเทศ ในประเทศไทย ก่อนทำเรื่องขอเดินทางกลับประเทศของตน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ ให้คนต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พ้นจากการจับกุม” แก่ นายวิชาญ แรงงานต่างด้าวแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย”ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังตะเคียน จ.ปราจีนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป