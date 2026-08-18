หัวร้อนเพราะเสียงท่อ วัยรุ่นขี่จยย.ตามประกบชก พนง.ร้านอาหาร อ้างเบิ้ลเครื่อง จมูกแตกเย็บ 4 เข็ม

จากกรณีเพจ นนท์สตรีทนิวส์ v.2 ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด เป็นเหตุการณ์ชายรายหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดวันนี้ (14 ส.ค.69) เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายแผน เร็วจันทึก อายุ 40 ปี พนักงานร้านอาหาร ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว หลังถูกชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา 2 คน เข้าทำร้ายร่างกายด้วยการชกเข้าที่ใบหน้าขณะกำลังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ จนล้มลงกับพื้น ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะขี่รถหลบหนี เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ปากทางเข้าวัดเตย ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ค.69 เวลาประมาณ 23.30 น.
นายแผน เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุตนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านของน้อง บริเวณสะพานพระราม 4 แล้วขี่ลงสะพานมาตามปกติ ระหว่างทางมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมาสอบถามว่า “เบิ้ลเครื่องไหม” ซึ่งตนยอมรับว่าขณะเข้าโค้งได้ถอนเกียร์ผิด จึงอาจทำให้เกิดเสียงเครื่องยนต์ดังจนอีกฝ่ายเข้าใจว่าตนตั้งใจเบิ้ลเครื่อง
จากนั้นเมื่อขี่มาถึงหน้าร้านสะดวกซื้อ จุดเกิดเหตุ กลุ่มวัยรุ่นได้ขี่ตามมาประกบอีกครั้ง ก่อนพูดว่า “เบิ้ลเครื่องมีอะไรป่าว” แล้วชายคนหนึ่งก็ชกเข้าที่ใบหน้าของตนทันที 1 หมัด จนล้มลงกับพื้น โดยกลุ่มคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน 2 คัน หลังลงมือทำร้ายแล้ว หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุยังพูดกับตนว่า “คราวหลังอย่ามาเบิ้ลแบบนี้อีกนะ” ก่อนทั้งหมดจะพากันขี่รถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ ตนได้รับบาดเจ็บบริเวณจมูก มีบาดแผลจนต้องเย็บ 4 เข็ม และได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ เรียบร้อย พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดตามกฎหมาย