เทียบคดี "เล่าต๋า-แพท พาวเวอร์แพท" รายใหญ่ติดน้อย รายย่อยติดนาน

เป็นประเด็นร้อนแรง สำหรับการพ้นโทษของ นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี ราชายาเสพติด ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่รับโทษจริงแค่ 8 ปี 3 เดือน เมื่อเทียบกับ นายภฤศ บุญทองนุ่ม หรือแพท พาวเวอร์แพท อดีตนักร้องดัง ผู้ค้ารายย่อย ติดคุก 16 ปี 8 เดือน โดยทั้งสองจองจำอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางเหมือนกัน
คนที่ไม่พอใจอย่างยิ่งคือ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.หลังทราบข่าว เล่าต๋า พ้นโทษ ซึ่ง อดีต ผบช.ปส.คนนี้ ลงมือทำคดี เล่าต๋า ด้วยตัวเองในวันก่อนเกษียณเมื่อปี 2559 จนนำมาสู่การจับกุม โดย พล.ต.ท.เรวัช ได้บอกว่า พนักงานสอบสวน อัยการ ศาลทำหน้าที่ได้เต็มที่ แต่จุดด้อยอยู่ตรงราชทัณฑ์ ตั้งคำถามว่ามีปัจจัยอะไรแฝง หรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่
"ฝากถึงน้องๆ ตำรวจ ป.ป.ส.จะไปจับทำไม ราชายาเสพติดรายใหญ่ มึงเห็นกูไหม กูชื่อเรวัช กูเป็นหมาทุกวันนี้ ไอ้เหี้ย เกษียณมาพกปืนก็ไม่ได้ มันจะมายิงกระบาลเอาวันไหนก็ไม่รู้ งานศพกูมึงก็ไม่มาหรอก และกรมราชทัณฑ์ควรแก้หลักเกณฑ์ คดียาเสพติดไม่มีสิทธิ์ได้รับอภัยโทษ สงสัยทำไม เล่าต๋า ได้ลดโทษเร็วเหลือเกิน" พล.ต.ท.เรวัช ระบายด้วยความอัดอั้น
เปรียบเทียบคดีของ เล่าต๋า กับ แพท พาวเวอร์แพท
เล่าต๋า ถูกตำรวจ บช.ปส.จับกุมเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 ของกลาง ไอซ์ 20 กิโลกรัม ข้อหา ร่วมกันสมคบและร่วมกันจำหน่ายไอซ์ ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิต รับสารภาพจึงลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต พ้นโทษวันที่ 14 ส.ค. 2569
แพท พาวเวอร์แพท ถูกตำรวจ บก.สปพ.จับกุมเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2547 ของกลาง ยาอี 3,000 เม็ด ข้อหา ร่วมกันมียาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ ศาลสั่งจำคุก 50 ปี พ้นโทษวันที่ 4 ม.ค. 2564
กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา เล่าต๋า ได้ประพฤติตัวดีมาโดยตลอด ไม่กระทำผิดวินัยของเรือน จำจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยม ในปี 2565 เล่าต๋า ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 6 ครั้ง ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี และได้ลดโทษลงตามสัดส่วนตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษในแต่ละครั้ง ประกอบกับ เล่าต๋า เป็นกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ (อายุเกิน 70 ปี) จึงได้รับการลดโทษลงอีกตามสัดส่วนของอัตราโทษ กำหนดโทษลดลงเหลือ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน จึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมาย
ขณะที่ แพท ตอนอยู่ในเรือนจำประพฤติตัวดี เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ทำกิจกรรมประโยชน์แก่เรือนจำ ฝึกฝนทักษะด้านการวาดรูป และศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ทำให้ได้รับการลดหย่อนโทษตามเกณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง.