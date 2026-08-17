ตร.น้ำรวบลูกน้อง "เสี่ยโจ้ ปัตตานี" หนีคดีค้าน้ำมันเถื่อนซุกเรือประมงนาน 4 ปี

MGR Online - ตำรวจน้ำตามรวบสมุน "เสี่ยโจ้ ปัตตานี" ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน หลังได้ประกันตัวแล้วหลบหนีทำงานตามเรือประมงนานกว่า 4 ปี
วันนี้ ( 17 ส.ค.) พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.กมลศักดิ์ วันประดุง ผกก.9 บก.รน. และ พ.ต.ต.ญาณภัทร กรดดำ สว.ส.รน.1 กก.9 บก.รน. นำกำลังจับกุม นายอุมัด อายุ 64 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 194/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค. 65 ข้อหา “ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไป หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่มีผู้นำเข้าหรือส่งออก โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายฯ” ได้บนเรือลำหนึ่ง ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2565 ตำรวจน้ำสามารถจับกุมนายอุมัด พร้อมพรรคพวก ขณะลักลอบลำเลียงน้ำมันเถื่อนของขบวนการ “เสี่ยโจ้ ปัตตานี” เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชั้นศาล ระหว่างนั้นผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมวางเงินสดเป็นหลักประกัน จำนวน 300,000 บาท
ต่อมาหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว นายอุมัดฯ กลับหลบหนีไปรับจ้างทำงานเป็นลูกเรือ และย้ายตามเรือลำต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามาทำงานเป็นลูกเรืออยู่บนเรือลำหนึ่งในพื้นที่ จ.กระบี่ จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายอุมัด ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงคุมตัวส่งศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป