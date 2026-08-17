“ไอซ์ รักชนก” ปฏิเสธทุกข้อหา คดี "สุชาติ" แจ้งความ พ.ร.บ.คอมฯ-หมิ่นประมาท ชี้นักการเมืองต้องทนคำวิจารณ์

“ไอซ์ รักชนก” เข้ารับทราบข้อกล่าวหา หลัง "สุชาติ" แจ้งดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมฯ - หมิ่นประมาท ยืนกรานปฏิเสธทุกข้อหา ซัดอีกฝ่ายฟ้องปิดปาก ชี้ นักการเมืองต้องอดทนต่อคำวิจารณ์
จากกรณีเมื่อวันที่ 17 และ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์ รักชนก” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ใน 2 ข้อหา ได้แก่ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และข้อหาหมิ่นประมาท กรณีโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์นายสุชาติ ตามที่มีการนำเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (17 ส.ค.) เวลา 17.00 น. น.ส.รักชนก ศรีนอก พร้อมทนายความ เดินทางมายัง สน.ทองหล่อ เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหา ก่อนดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอน
ต่อมานายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายสุชาติ เดินทางมายัง สน.ทองหล่อ เพื่อสังเกตการณ์ หลังทราบว่า น.ส.รักชนกเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
จากนั้น น.ส.รักชนก เดินออกมาบริเวณด้านหน้า สน.ทองหล่อ โดยมีช่วงหนึ่งเกิดการปะทะคารมกับนายณัฐวุฒิเล็กน้อย ก่อนที่ น.ส.รักชนกจะเดินแยกออกไป
น.ส.รักชนก เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา และได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วนรายละเอียดคำให้การจะจัดทำเป็นหนังสือและส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง
น.ส.รักชนก กล่าวด้วยว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือนักการเมือง ควรเปิดรับการติชมทั้งในแง่กฎหมายและศีลธรรม และควรมีความอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าบุคคลทั่วไป เพราะนักการเมืองย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอ
“ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติชมโดยสุจริต หรือวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่เป็นสาธารณะได้” น.ส.รักชนก กล่าว
ส่วนสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามนัด เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการนัดหมายกับทนายความเล็กน้อย ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนี
น.ส.รักชนก ระบุอีกว่า ไม่ได้รู้สึกกังวลกับการถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ และมองว่าเป็นลักษณะของ “คดีฟ้องปิดปาก” โดยหลังจากนี้จะปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรม