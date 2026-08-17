สวป.สน.ลาดพร้าว ตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมาย-อาวุธ นร.โรงเรียนบางกะปิ เพื่อยกระดับความปลอดภัย ป้องกันเหตุร้าย

สวป.สน.ลาดพร้าว นำตำรวจสายตรวจ 20 นาย ค้นสิ่งผิดกฏหมาย-อาวุธ นักเรียน โรงเรียนบางกะปิ เพื่อยกระดับดูแลความปลอดภัย ป้องกันเหตุร้ายและความรุนแรง ตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ 17 ส.ค.2569 เมื่อเวลา 07.30 น. พ.ต.ท.อำนาจ วงศ์สมบัติ สวป.สน.ลาดพร้าว พร้อมกำลังสายตรวจ 20 นาย ชุด MPB SWAT และชุดตชส.สน.ลาดพร้าว
ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุและตรวจค้นอาวุธกับนักเรียน ที่โรงเรียนมัธยมบางกะปิ เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาปรากฏข่าวความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในโรงเรียน ตามสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนทั่วไป
ทั้งนี้จากการตรวจค้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าว ไม่พบการซุกซ่อนสิ่งผิดกฏหมาย หรืออาวุธ และเหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2569 ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็น “วาระแห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2569 โดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็ก ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
สำหรับมาตรการที่มีผลทันที กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ลงวันที่ 10 ส.ค.2569 ให้สถานศึกษาดำเนินการทันที โดยกำหนดให้เป็น “เขตพื้นที่ปลอดภัย (School Safety Zone)” พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัยประจำสถานศึกษา จัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน และบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นและคัดกรองอาวุธ สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิต เพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกาย และจิตใจของนักเรียน ครู และบุคลากร