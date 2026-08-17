จตช.สั่งทุกโรงพักเฝ้าระวังคนพ้นโทษ เชื่อมข้อมูลราชทัณฑ์จับตาพฤติกรรมเข้ม

จเรตำรวจแห่งชาติ กำชับทุกสถานีตำรวจ ตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษเมื่อออกจากเรือนจำ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์ ผ่านระบบ CRIMES
วันนี้ (17 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลพ้นโทษ ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 17 การควบคุมอาชญากรบางประเภท บทที่ 2 การทำบัตรประวัติคนพ้นโทษและการรายงานพฤติการณ์ และนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กำชับให้ทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลคนพ้นโทษที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อออกจากเรือนจำ ทางระบบ CRIMES ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์ และให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการบันทึกและรายงานพฤติการณ์คนพ้นโทษในแอปพลิเคชัน Police 4.0 พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษ บุคคลพ้นโทษ และผู้ร้ายท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสังเกตพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวของบุคคลดังกล่าว แล้วรายงานพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวตามแบบรายงานที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยให้หัวหน้าสถานีประชุมติดตามพฤติการณ์และความเคลื่อนไหวของบุคคลดังกล่าวอยู่เสมอ รวมทั้งตรวจสอบ ควบคุมและกำชับการปฏิบัติในการรายงานอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ สั่งการให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลคนพ้นโทษกับกรมราชทัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน และนำลงในระบบสืบค้นของ CRIMES ในทันทีที่ได้รับข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ พร้อมทั้งกำชับให้จเรตำรวจให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของทุกสถานีตำรวจให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการตรวจราชการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ จเรตำรวจแห่งชาติ กำชับผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างเข้มงวด หากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่