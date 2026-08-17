สังคมสงสัย! “กรมคุก” เล็งทบทวนหลักเกณฑ์บังคับโทษคดีประหาร-จำคุกตลอดชีวิต ยันปล่อย “เล่าต๋า” ตามขั้นตอน

MGR Online - ราชทัณฑ์แจงข้อเท็จจริงปล่อย “เล่าต๋า แสนลี่” เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี ตามกฎหมาย พร้อมเตรียมพิจารณาระเบียบการบริหารโทษคดีร้ายแรง
ตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความห่วงกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัว นายเล่าต๋า แสนลี่ อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นั้น
วันนี้ (17 ส.ค.) กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดตามหลักฐานระบบทะเบียนประวัติและการบังคับโทษตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเอกภาพแก่สาธารณชน นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 85 ปี ต้องโทษในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยศาลอาญาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ให้จำคุกตลอดชีวิต และกักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาท ซึ่งต้องโทษครั้งแรกจึงจัดชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ (ชั้นกลาง) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 20 และไม่เข้าตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ.2562 ข้อ 3 (5) ซึ่งต้องจัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมาก (มีผลบังคับใช้ 14 มกราคม 2563)
ที่ผ่านมาผู้ต้องขังได้ประพฤติตัวดีมาโดยตลอด ไม่ได้กระทำผิดวินัยของเรือนจำจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยม ในปี พ.ศ. 2565 นายเล่าต๋า ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 6 ครั้ง โดยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี และได้ลดโทษลงตามสัดส่วนตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในแต่ละครั้ง ประกอบกับ นายเล่าต๋า เป็นกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ (อายุเกิน 70 ปี) จึงได้รับการลดโทษลงอีกตามสัดส่วนของอัตราโทษ ดังนี้ ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 2563 , ครั้งที่ 3 และ 4 ในปี พ.ศ. 2564 , ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2568 และครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2569 ตามมาตรา 12 (2) และมาตรา 14 เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุด กำหนดโทษลดลงเหลือ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน นายเล่าต๋า ถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 จนถึง 14 สิงหาคม 2569 รวมต้องโทษจำคุก 9 ปี 10 เดือน 8 วัน จึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมาย
ในโอกาสนี้ กรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชน จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษ โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิต ผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิต และผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคม เพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวม
กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า การบังคับโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งกระบวนการปล่อยตัวต้องได้รับการกลั่นกรอง ตลอดจนผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อดำเนินการติดตามพฤติการณ์นายเล่าต๋า แสนลี่ ภายหลังพ้นโทษต่อไป