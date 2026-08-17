สรรพสามิตสมุทรสาคร โชว์ผลงานรอบ10 เดือน ยึดบุหรี่เถื่อน 6.7 หมื่นซอง ปรับรวม 37 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. น.ส.อ้อมฤทัย อ่องสาคร
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร รอบ 10 เดือน (ต.ค. 2568 – ก.ค. 2569) พบว่ามีการจับกุมรวม 519 คดี ค่าปรับรวม 37.35 ล้านบาท
โดยคดียาสูบหรือบุหรี่เถื่อนเป็นประเภทที่พบการกระทำผิดสูงสุดถึง 330 คดี ยึดของกลางได้มากกว่า 67,000 ซอง ค่าปรับ 22.87 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับกว่า 17.37 ล้านบาท
น.ส.อ้อมฤทัย เปิดเผยว่าจากข้อมูลการสืบสวน ขบวนการจำหน่ายบุหรี่เถื่อนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทำผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมอย่างต่อเนื่อง มีการลักลอบส่งผ่านระบบพัสดุไปรษณีย์ มีการใช้บ้านพัก ตลอดจนศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทเอกชนเป็นจุดพักสินค้า และการกระจายขนส่งครั้งละจำนวนไม่มาก
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครจึงเน้นบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน ได้แก่ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงจับกุมสินค้าหนีภาษี พร้อมเพิ่มความเข้มงวดด้านการข่าวเชิงรุกเพื่อปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและปกป้องรายได้ประเทศ
ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ Call Center 1713 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลการจัดเก็บภาษีหรือข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของกรมสรรพสามิต www.excise.go.th