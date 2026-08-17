เปิดเบื้องลึก "เรวัช" แค้นใจทำคดี "เล่าต๋า" บอกเห็นมั้ย ทุกวันนี้เป็นหมา พกปืนไม่ได้ เสี่ยงโดนเก็บ

เป็นประเด็นพูดถึงต่อเนื่อง สำหรับกรณี พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.แสดงความไม่พอใจ หลังทราบข่าว เล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี ราชายาเสพติด ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่รับโทษจริง 8 ปี 3 เดือน ก่อนได้รับอิสรภาพ ก้าวขาออกจากเรือนจำกลางบางขวาง ในมุมมองของตำรวจที่ทำคดี เล่าต๋า สงสัยว่าทำไมติดคุกน้อยเกินไป ทั้งที่เป็นตัวการใหญ่ระดับประเทศ และการจะขึ้นเขาไปจับไม่ใช่เรื่องง่าย ระดับนี้ต้องตายในคุกสถานเดียว
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2546 สมัย พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็น ผบช.ปส.เคยนำกำลังบุกจับ เล่าต๋า ในข้อหาค้ายาเสพติด และ พ.ร.บ.อาวุธปืน แต่ศาลยกฟ้องในเวลาต่อมา จึงกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ทำธุรกิจส่วนตัว อาทิ ปั๊มน้ำมัน ไร่กาแฟ ร้านกาแฟ พอถึงยุค พล.ต.ท.เรวัช ปฏิบัติการถูกรื้ออีกครั้ง แต่การเข้าถึงตัวเป็นเรื่องยาก
เล่าต๋า มีเครือข่ายด้านการข่าวกว้างขวาง ลูกสาวเป็นนายกฯ อบจ. ลูกชายเป็นนายกฯ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านศรัทธา ยกให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ นักค้านิยมลูกหลานไปทำงานในศาล จึงรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหมายจับ แค่ตำรวจสตาร์ทรถ เล่าต๋า รู้ตัวทันที แหล่งกบดานบนเขาข้ามไปก็ฝั่งพม่าแล้ว อีกทั้ง เล่าต๋า ไม่สัมผัสของเอง เป็นการบ้านให้ตำรวจต้องคิดหนัก
พล.ต.ท.เรวัช เอารถหุ้มเกราะขึ้นไปสำรวจบ้าน เล่าต๋า มีโอกาสได้พูดคุยกัน ก่อนที่ พล.ต.ท.เรวัช จะเตือน "ให้เลิกค้ายา ถ้าไม่เลิกเจอกัน" วางแผนจ้างหมอนวดหน้าอกใหญ่ 5 แสน เข้าไปเป็นสายลับ และเสียค่าไอซ์อีก 1 แสน ให้ เล่าต๋า รวม 6 แสน เล่าต๋า ตกหลุมพรางให้ไอซ์มา 1 กิโลกรัม จึงขอศาลออกหมายจับ พล.ต.ท.เรวัช จะจับตั้งแต่เดือน ส.ค. 59 ก็ได้แต่ไม่ทำ แม้จะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงก่อนเกษียณ
พล.ต.ท.เรวัช อธิบายว่า ไอซ์ 1 กิโลกรัม น้อยเกินไป จะจับราชายาเสพติดทั้งที ของกลางต้องเยอะๆ ให้สายลับทิ้งช่วง สั่งอีกลอต 10 กิโลกรัม แต่ทาง เล่าต๋า ใจใหญ่ให้มา 20 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เล่าต๋า แจ้งว่า พล.ต.ท.เรวัช ไว้ใจไม่ได้ รอให้เกษียณก่อนค่อยมาซื้อขายกัน พล.ต.ท.เรวัช เกษียณวันที่ 30 ก.ย. 2559 พอวันที่ 11 ต.ค. เล่าต๋า นัดให้ขึ้นมาเอาของ
แม้ตัวเกษียณแต่ใจไม่เกษียณ พล.ต.ท.เรวัช ไปในฐานะที่ปรึกษา ผบ.ตร.ด้านยาเสพติด และที่ปรึกษา ป.ป.ส.ไม่มีอำนาจสั่งการบังคับบัญชา พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข เข้ามารับช่วงต่อ ทำการล่อซื้อไอซ์ 20 กิโลกรัม เป็นเงิน 11 ล้านบาท บริเวณปั๊มน้ำมันของ เล่าต๋า พื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุมตัวพร้อมภรรยา ลูกชาย และเครือข่ายรวมหลายคน ยึดทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
จับได้เรียบร้อยแล้ว พล.ต.ท.เรวัช หลบนักข่าว ให้เหตุผลว่าไม่อยากเอาหน้า
พล.ต.ท.เรวัช บอกว่า ตำรวจทำงานเต็มที่ ตนนี่แหละเสีย แต่น้องๆ ก็เหนื่อยเสี่ยงชีวิต พนักงานสอบสวน อัยการ ศาลทำหน้าที่ได้เต็มที่ แต่จุดด้อยอยู่ตรงราชทัณฑ์ มีคณะทำงานที่จะพิจารณา เล่าต๋า เป็นเทวดาเหรอ จากนักโทษชั้นเลว เป็นชั้นดีเยี่ยม ได้สิทธิ์ลดโทษเยอะ มีปัจจัยอะไรแฝง หรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่ เรื่องยาเสพติดเป็นคดีนโยบาย ควรเขียนหลักเกณฑ์ว่า ใครต้องโทษคดียาเสพติด ห้ามเข้าหลักเกณฑ์ถวายฎีกา ก็ช็อกครับ ราชายาเสพติดติดคุก 8 ปี ตนคิดว่า เล่าต๋า คงเสียชีวิตในคุก
กรมราชทัฑณ์อย่าไปตั้งธงว่า จะต้องระบายนักโทษออกจากคุก ถ้าตนเป็นคนรวยไปติดคุกไม่ลำบากหรอก แอบไปติดต่อ "ลูกคุณไปเรียนต่ออังกฤษ หรือจะสร้างบ้านตรงไหน เดี๋ยวผมจัดการให้" พูดในฐานะรุ่นพี่ ไปแก้หลักเกณฑ์กันหน่อยเถอะ อย่าให้ลดเร็วเกินไป จะลดคนที่น่าลดก็ไม่เป็นไร แต่เรื่องยาเสพติดตนขอ ไปเขียนหลักเกณฑ์ว่าไม่ให้ลด สงสัยทำไมเลื่อนชั้นให้ เล่าต๋า เร็วเหลือเกิน ยึดทรัพย์ได้แค่ 1,000 ล้าน เขาค้าขายมานาน
กรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจง ค้ายาเสพติดจะต้องตายในคุก ตนเรียกร้องมาตลอด ยาเสพติดรายใหญ่โทษประหารชีวิต ทำไมไม่เอาออกมาประหาร ไปขังรอทำไม ประหารไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ตนขอพูดประชด ค้ายาไปเลย 50 ล้านเม็ด ที่จับได้ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปี 2566 ครั้งละ 50 ล้านเม็ด ทำ 50 ครั้ง กำไรเป็นแสนล้าน เวลาถูกจับรับสารภาพเลย แล้วเอาเงินที่มีอยู่แอบวิ่งเต้น เดี๋ยวก็ได้เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยม ติดจริง 8 ปี ออกมาเป็นราชาเศรษฐี เอาไปเลย บ้านเมืองไทยจะได้ฉิบหาย ถ้าเกิดเขาคิดอย่างนี้ละ
"ฝากถึงน้องๆ ตำรวจ ป.ป.ส.จะไปจับทำไม ราชายาเสพติดรายใหญ่ มึงเห็นกูไหม กูชื่อเรวัช กูเป็นหมาทุกวันนี้ ไอ้เหี้ย เกษียณมาพกปืนก็ไม่ได้ มันจะมายิงกระบาลเอาวันไหนก็ไม่รู้ งานศพกูมึงก็ไม่มาหรอก มึงจะไปจับทำไม อยู่ไปวันวันดิ ประคองเก็บ...ไป รวยด้วยไม่ต้องมาจนแบบกู แล้วต้องมาระวังตัว ผมสอนลูกผมอย่างนี้ รับราชการเหมือนกัน เดี๋ยวก็ลำบากแบบพ่อ เขาไม่ให้ป้องกันตัว ให้ตายแบบหมา ผมไม่ได้ใช้อารมณ์พูด น้องไปคิดดูจะไปทำทำเหี้ยอะไร" อดีตมือปราบราชายาเสพติด เล่าต๋า กล่าว