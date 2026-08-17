ตร.ไซเบอร์ล่าเครือข่ายสแกมเมอร์อีสาน รวบ 20 ราย อายัดเงินคืนเหยื่อกว่า 2.1 ล้าน

ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์อีสาน รวบ 20 ราย พบ 2 คดีเสียหายรวมกว่า 41 ล้านบาท พร้อมอายัดเงินกว่า 2.1 ล้านบาท ตามโครงการ “MONEY CASH BACK” เร่งคืนเงินให้เหยื่อ
วันนี้ (17 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยี 3 จ.ขอนแก่น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ในพื้นที่ภาคอีสาน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 20 ราย และติดตามอายัดเงินคืนผู้เสียหายรวม 2,188,294 บาท ตามโครงการ “MONEY CASH BACK ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน”
คดีแรก เป็นเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ โดยหลอกชายวัย 70 ปี ชาว จ.ขอนแก่น ให้เข้ากลุ่มไลน์ “Invest” อ้างเป็นโครงการสอนเทรดหุ้น พร้อมใช้โลโก้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนหลอกให้โอนเงิน 22 ครั้ง ไปยัง 15 บัญชี รวมความเสียหาย 19.63 ล้านบาท
ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการแบ่งหน้าที่เป็นบัญชีรับเงิน พักเงิน ถอนเงิน และส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ รวมถึงมีการใช้บัญชีนิติบุคคลและพบชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ขอศาลออกหมายจับ 19 ราย และจับกุมได้แล้ว 15 ราย พร้อมอายัดเงินจากบัญชีนิติบุคคลได้ 1,284,000 บาท
คดีที่สอง เป็นเครือข่ายหลอกลงทุน “เงินหมุน-สินค้า” ผ่านโซเชียลฯ ใช้วิธีโอนกำไรให้เหยื่อในช่วงแรกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนเรียกเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงิน เบื้องต้นพบเชื่อมโยง 48 คดี ความเสียหายกว่า 22.18 ล้านบาท
ตำรวจพบการใช้บัญชีม้าโอนเงินต่อกันถึง 3 ทอด เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน ก่อนขอศาลออกหมายจับ 12 ราย และเปิดปฏิบัติการตรวจค้น 5 จุด ใน 5 จังหวัด จับกุมได้ 5 ราย พร้อมอายัดเงินได้ 1,804,294 บาท โดยมีเงินจำนวน 904,294 บาท ที่สามารถดำเนินการคืนผู้เสียหายได้แล้ว
ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมกฤช และเจ้าหน้าที่ชุดติดตามคดี นำเงิน 2,188,294 บาท คืนให้ผู้เสียหาย 2 ราย ตอกย้ำแนวทางตำรวจไซเบอร์ในการจับกุมเครือข่ายบัญชีม้า ควบคู่กับการเร่งติดตามเงินคืนประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์