เปิดทางฝ่ารถติด! จราจรโครงการพระราชดำริ เร่งนำเด็กป่วยวิกฤต 2 รายถึงศิริราชทันเวลา

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เร่งเปิดทางนำส่งเด็กป่วยวิกฤต 2 ราย จากพิษณุโลก-ศรีสะเกษ ถึง รพ.ศิริราช ปลอดภัย
วันนี้ (9 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร (กก.6 บก.จร.) ร่วมปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนนำส่งเด็กป่วยอาการวิกฤตจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
ภารกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการและควบคุมการปฏิบัติของ พ.ต.ท.พีรวุฒิ ใหม่อ่อง สว.งานฯ 2 กก.6 บก.จร. (โครงการใต้ 1), ร.ต.อ.มานะ จอกโคกสูง รอง สว.งานฯ 1 กก.6 บก.จร. (โครงการเหนือ 1-4), ร.ต.ต.อารยะ ป้อมค่าย รอง สว.งานฯ 2 กก.6 บก.จร. (โครงการใต้ 1-7) และ ร.ต.ท.กฤติเดช กระแสร์ญาณ รอง สว.งานฯ 1 กก.6 บก.จร. (โครงการเหนือ 1-7)
หลังได้รับการประสานจาก ร.ต.ต.จักรภูมิ เสมียนชัย พนักงานวิทยุ (โครงการเหนือ 1-11) ศูนย์วิทยุโครงการฯ ได้สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้ารับช่วงสนับสนุนรถพยาบาลที่ลำเลียงเด็กป่วยเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยมี ด.ต.หญิง ณฐมน ประสงค์สันติ์ (6-107), ส.ต.อ.วริช วิเชียรกุล (6-345) และ ส.ต.อ.ณัฎฐพลธ์ เนตรจรัสแสง (6-129) พร้อมด้วยชุดช่าง จ.ส.ต.เคนษิวัตร กายา (6-423) เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่ได้รอรับรถพยาบาลบริเวณเขตรอยต่อสุดเขตนครบาล ก่อนเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมประสานสัญญาณไฟจราจรตลอดเส้นทาง เพื่อให้รถพยาบาลสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราชได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ลดระยะเวลาในการเดินทางและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
ท้ายที่สุด ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สามารถนำส่งเด็กป่วยถึงมือทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
อีกรายตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ (กก.6 บก.จร.) ร่วมปฏิบัติการด่วนในการอำนวยความสะดวกและเปิดทางจราจร นำส่งผู้ป่วยเด็กที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเดินทางไกลมาจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลศิริราชอย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2569 ศูนย์วิทยุตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับการประสานขอความช่วยเหลือในการส่งตัวเด็กป่วยหนัก เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดช่าง นำโดย พ.ต.ท.พีรวุฒิ ใหม่อ่อง (โครงการใต้ 1), ร.ต.อ.มานะ จอกโคกสูง (โครงการเหนือ 1-4), ร.ต.ต.อารยะ ป้อมค่าย, ร.ต.ท.กฤติเดช กระแสร์ญาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว 7 นาย ชุดช่าง 2 นาย และผู้ควบคุมระบบวิทยุ ร.ต.ต.จักรภูมิ เสมียนชัย ร่วมกันวางแผนเปิดเส้นทาง
เจ้าหน้าที่ได้เข้าอำนวยความสะดวกจราจร นำขบวนรถพยาบาลตั้งแต่บริเวณทางขึ้นดอนเมืองโทลล์เวย์ เร่งระบายรถตลอดเส้นทางเพื่อทำเวลาแข่งกับชีวิต จนกระทั่งนำส่งผู้ป่วยเด็กและทีมแพทย์ถึงโรงพยาบาลศิริราชเป็นที่เรียบร้อยอย่างปลอดภัย และทันเวลาสำหรับการรักษาต่อไป