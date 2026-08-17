ผบช.ก. จ่อขยายผลฟันล็อตสอง! "ผู้บงการใหญ่-นายหน้า" คดีโกงสอบท้องถิ่น

MGR Online - ผบช.ก.เผย ป.ป.ช.ส่งข้อมูลคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นให้ตำรวจสอบสวนกลางลุยต่อ จ่อขยายผลเอาผิดถึง "ผู้บงการใหญ่-นายหน้า" คาดปลายเดือนนี้ ส.ค.นี้ คดีชัดเจนขึ้น
วันนี้ ( 17 ส.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่า ภายหลังพนักงานสอบสวนสืบสวนพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ออกหมายเรียก นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการแก้ไขคะแนนข้อสอบเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้แล้ว
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สรุปสำนวนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ล่าสุด ป.ป.ช.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษ พร้อมส่งข้อมูลและเอกสารบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็นด้วย
"ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการตรวจสอบกลุ่มนายหน้าและบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในลำดับถัดไป ซึ่งจะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ ป.ป.ช.ส่งมา พร้อมรวบรวมผลการปฏิบัติงานส่งกลับให้ ป.ป.ช.พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายด้วย" ผบช.ก.กล่าว
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวด้วยว่า คดีนี้ต้องขอเวลาให้คณะทำงานและพนักงานสอบสวนดำเนินการเพิ่มเติม คาดว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน จะมีความคืบหน้าของคดีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก ป.ป.ช. ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับประเด็นพยานหลักฐานจะเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการที่ใหญ่กว่าที่ถูกดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นั้น พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ของ ป.ป.ช. แต่ยืนยันว่าคดีดังกล่าวตำรวจ และ ป.ป.ช.ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเงียบหายอย่างแน่นอน โดยจะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างถึงที่สุดอีกด้วย