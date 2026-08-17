อัศจรรย์บุญหนุนนำ! ถวายฉัตรมงคล “วัดวังรีบุญเลิศ” พ่อท่านเลื่อนบันดาลศิษย์ ถูกรางวัล 2 งวดติด รับโชคเลขท้าย 3 ตัว

วันนี้ (17 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิด เรื่องราวแห่งศรัทธาที่สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้าน เมื่อทราบข่าว ผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญถวาย ฉัตรมงคล ณ วัดวังรีบุญเลิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะได้รับโชคจากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากกินแบ่งรัฐบาล 2 งวดซ้อน จนกลายเป็นเรื่องราวที่เจ้าตัวมองว่าเป็น “บุญหนุนนำ” ให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป
โดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้น กับ นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ต่อเนื่องถึง 2 งวดติดต่อกัน โดยในงวดก่อนหน้านี้ เจ้าตัวเผยว่าได้ซื้อสลากมาจากการเดินทางด้วยรถเช่าจากสนามบิน เพื่อเดินทางไปปิดทองลูกนิมิตวัดวังรีบุญเลิศ ระหว่างทางแวะพักที่ปั๊ม ปตท.เขานิพันธ์ สายตาพลันเหลือบไปเห็นแผงลอตเตอรี่อย่างไม่ตั้งใจ ปรากฏเลข 154 ชุด 10 ใบ ซึ่งตรงกับเลขท้าย 4 ตัว 7154 ของรถเช่า ราวกับมีเหตุปัจจัยจัดสรรให้ได้พบเจอจึงตัดสินใจรับไว้ หวังให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และหากมีโชคลาภบังเกิด จะนำปัจจัยไปร่วมบุญสร้างอุโบสถ สืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป เมื่อนำมาตรวจ ผลรางวัลเลขท้าย 3 ตัว วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ออกตรงกับเลข 154 อย่างอัศจรรย์
กระทั่งในงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เจ้าตัวได้ทำบุญถวายฉัตรมงคล แด่วัดวังรีบุญเลิศ ก่อนจะมีโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหญ่จากแม่ค้า ซึ่งเจ้าตัวเล่าว่า หลังออกจากร้าน แม่ค้าลอตเตอรี่ได้ทักและขอให้ช่วยซื้อสลากชุดใหญ่ จึงตัดสินใจรับไว้โดยไม่ได้ลังเล ผลปรากฏว่าสลากที่ซื้อไว้ในงวดล่าสุดนี้ ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 15 ใบ โดยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดดังกล่าว เลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 094 และ 937 สร้างความดีใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมาก และยิ่งทำให้รู้สึกถึงความศรัทธาและความตั้งใจในการทำบุญที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
นายอิศรากรณ์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า การถูกรางวัลติดต่อกัน 2 งวด โดยเฉพาะงวดล่าสุดหลังจากทำบุญถวายฉัตรมงคล ทำให้รู้สึกเป็นกำลังใจจากบุญที่ได้ทำไว้ และตั้งใจว่าจะเดินหน้าทำความดีและร่วมทำบุญต่อไป โดยมองว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อและประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งในฐานะที่ตนเป็นลูกศิษย์พ่อท่านเลื่อนจึงได้จัดสร้างเหรียญรุ่นสร้างอุโบสถ โดยเงินจากผู้ทำบุญ บูชาเหรียญ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอมอบให้กับวัดวังรีบุญเลิศ เพื่อนำไปสบทบทุนก่อสร้างอุโบสถ ให้เป็นสถานที่ทำกิจของสงฆ์ให้สำเร็จ
ด้าน พระครูประจักษ์ธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ เป็นพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการภายในวัดและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ กล่าวว่า วัดวังรีบุญเลิศยังเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและความศรัทธาของชาวบ้านสืบต่อกันมา รวมถึงเรื่องราวของ พ่อท่านเลื่อน อดีตเจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ ซึ่งเป็นที่เคารพของผู้ศรัทธา โดยในห้วงนี้นอกจากการทำบุญถวายฉัตรมงคลแล้ว ทางวัดยังขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ประจำปี “งานกฐินวัดวังรีบุญเลิศ” ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่วนเรื่องราวที่มีญาติโยมถูกรางวัล ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งศรัทธาที่เจ้าตัวตั้งใจนำมาแบ่งปัน พร้อมฝากข้อคิดว่า ไม่ว่าผลแห่งความศรัทธาจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด สิ่งสำคัญคือการหมั่นทำความดี มีน้ำใจ และร่วมสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง เชื่อในบุญที่ทำ และทำความดีต่อไปไม่สิ้นสุด.