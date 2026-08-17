เพลิงไหม้บ้านหรู พบ 2 ศพในบ้าน พร้อมแมวถูกรมควันตายเกือบ 30 ตัว

lเมื่อเวลา 00.10 น. วันที่ 17 ส.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางศรีเมือง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านหรู ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และรถน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 4 คัน เร่งระดมฉีดน้ำ ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ภายในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่ พบเพลิงไหม้ลุกบริเวณชั้น 2 ของตัวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด มีผู้เสียชีวิต (ยังไม่ทราบชื่อ-นามสกุล) เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย นอนหงายเสียชีวิตบนเตียงนอนภายในห้อง มีถังน้ำมันขนาดใหญ่ และเตาอั้งโล่ นอกจากนี้ยังพบว่าห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมว มีแมวสายพันธุ์ต่างๆ เช่น เปอร์เซีย สก็อตติช ประมาณ 30 ตัว ถูกรมควันอยู่ภายในห้อง เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำตัวออกจากบ้านมาทำ CPR เบื้องต้นรอดชีวิตประมาณ 2 ตัว จากการสอบถามเพื่อนบ้านแจ้งว่าผู้เสียชีวิตมีการเทรดหุ้นคริปโตเป็นประจำ
นายจ่าม ลาวตูม อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงร่วมกตัญญู (รหัส เหนือ 28-17) กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบ ซึ่งตอนแรกไม่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ด้านใน เมื่อมาถึงจึงเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ก่อนเพลิงจะลุกลามไปยังห้องนอน ภายหลังพบว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งตนเข้าไปไม่ได้จึงใช้วิธีปีนบันไดขึ้นไปดู พบมีถังน้ำมันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ตนพยายามใช้น้ำฉีดแต่เกิดระเบิดขึ้น จากนั้นจึงได้ค้นหาแมวภายในบ้าน มีประมาณ 30 ตัว ซึ่งห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมว มีเตาอั้งโล่จุดไฟทิ้งไว้ด้วย และห้องน้ำถูกล็อคประตู ซึ่งบริเวณห้องนอนแรกมีเพลิงไหม้มากที่สุด โดยลุกลามจนเสียหายบริเวณชั้น 2 ของบ้านทั้งหมด ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 30 นาที ซึ่งระหว่างดับเพลิงอยู่มีกลิ่นน้ำมันตลอด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ และประสานเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป