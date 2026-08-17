ลูกค้าร้องอู่แสบ! แอบนำรถลูกค้านับสิบรายไปจำนำ ก่อนปิดเฟซฯ บล็อกไลน์ หนีหายไร้ร่องรอย

วันที่ 16 สิงหาคม 69 ผู้เสียหายนับ 10 ราย ต่างพากันจับกลุ่มาหารถยนต์ของตนเองที่ นำมาซ่อมอยู่บริเวณอู่ ซ่อมรถยนต์ชื่อ "เอ็มทีการาจ" ซึ่งมีนายวุฒิชัย หรือกอล์ฟ อายุ 40 ปี เป็นเจ้าของอู่ ตั้งอยู่ภายในซอย หมู่บ้านนิชดา 1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยพบว่าทางอู่ ใส่กุญแจและปิดล็อคประตูไม่ได้เปิดทำงานมากว่าสองอาทิตย์แล้ว โดยมองจากทางช่องประตูใหญ่ พบว่ามีรถยนต์ของลูกค้าจอดเสียและซ่อมอยู่แค่ 2 คัน ส่วนเจ้าของอู่คือนาย วุฒิชัย หรือกอล์ฟ ล่องหนหายตัวไร้ร่องรอยไม่สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์มือถือ เฟซ หรือ LINE โดยกลุ่มผู้เสียหายนับสิบต่างพากันจับกลุ่มพูดคุยถึงปัญหาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นของแต่ละคน
นายปุญญพัฒน์ ลิขิตพิทยตระกูล (เสื้อเชิ้ตขาวสะพายกระเป๋า) นักธุรกิจชื่อดังเจ้าของร้าน "เฮียช้างหลอมทอง" ข้างเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งเป็นผู้ตั้งกลุ่มไลน์ผู้เสียหายจำนวนหลาย เผยว่า ตนนำรถยนต์ เก๋ง Honda Prelude มาทำสีที่อู่แห่งนี้ เพราะว่าอยู่ใกล้กับร้านของตนเอง ผ่านไป หลายวันทางอู่ได้ส่งรูปรถขณะทำสี มาให้ตนดูแล้วบอกว่ารถใกล้เสร็จแล้ว ตนก็ยังหลงชื่นชมและดีใจว่าหากรถเสร็จวันไหนก็จะไปรับรถที่อู่ แต่แล้วจู่ๆ ตนเห็นในเฟซมีลูกค้าเอารถมาทำที่อู่ของนายกอล์ฟ แล้วรถหายหลายราย ตอนนั้นรู้สึกตกใจมากรีบติดต่อเขาไป สุดท้ายติดต่อไม่ได้ รถก็หายไปจากอู่ ตนเลยลงประกาศในเฟซว่ารถตนยี่ห้ออะไร สีอะไร ทะเบียนอะไร หากใครเอาไปก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย จนกระทั่งมีพลเมืองดีคือ คุณบิ๊ก ได้ทักเฟสและติดต่อมาที่ตน พร้อมทั้งบอกว่ารถยนต์เก๋งของตนอยู่ที่เขาและได้นำรถมาคืนตนเป็นที่เรียบร้อย ตนก็รู้สึก ดีใจและขอบคุณเขา
นายประวุฒิ หรือบิ๊ก วรรณรังษี (ใส่แว่น) อายุ 40 ปี เจ้าของธุรกิจ Bosch Big Car Care เล่าว่า นายกอล์ฟเจ้าของอู่ เป็นหนี้ตนอยู่ 200,000 บาท โดยเอารถเฮียช้างมาวางไว้กับตนเอง ในราคาหักหนี้ 100,000 บาท ตนคิด ว่าเป็นรถของนายกอล์ฟเอง จนกระทั่งตนไปเห็นในเฟซบุ๊กเจ้าของประกาศหารถเก๋งคันดังกล่าว ตนจึงได้ทักไปที่เฟซของเฮียช้าง เจ้าของร้านหลอมทอง และนำรถยนต์ไปคืน เพราะไม่อยากเป็นคดีหรือค้าความก็อยากบอกช่างกอล์ฟว่า "อย่าไปทำแบบนี้เลยมันผิดกฎหมายผู้เสียหายมีเยอะหนีไม่รอดหรอก"
น.ส.มลฤดี โภคาเพชร หรือกบ อายุ 43 ปี เจ้าของร้านดอกไม้ "มินลดา" (ใส่เสื้อสีน้ำเงินอมม่วง) เผยว่า ตนเอารถเก๋งสีขาวยี่ห้อ sunny neo ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้มาซ่อมกับช่างกอล์ฟ รู้สึกว่า เขาพูดจาดีน่าเชื่อถือ พอรถอยู่ในอู่ ทางช่างกอล์ฟก็แจ้งมาว่ารื้ออะไหล่รถตนเองออกมาหมดแล้ว และขอเบิกเงินตนเองเพื่อไปซื้ออะไหล่มาใส่ก่อน 28,000 บาท จากค่าซ่อม 40,000 บาท นานเป็นเดือนๆรถก็ซ่อมไม่เสร็จสักทีตนติดต่อไปหลายครั้งก็ผลัดวันประกันพรุ่งว่าอยู่ระหว่างซ่อมแซม แต่แล้วจู่ๆก็ไม่สามารถติดต่อทางช่องทางใดได้เลย ไม่คิดว่าช่างกอล์ฟจะโกง ดีนะที่วันนี้มาได้เห็นรถจอดอยู่ในอู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ถ้ารถตนเองขับได้ คงถูกขับไปจำนำเหมือนลูกค้ารายอื่นๆอย่างแน่นอน
น.ส.ศิกานต์ หรือเหมี่ยว บัวอุไร อายุ 40 ปี (เสื้อขาว) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง เล่าว่า ตนเองได้นำรถยนต์ปิคอัพ แบบแคป ยี่ห้อ Isuzu สีดำ หมายเลขทะเบียน 3ฒฬ-8691 กรุงเทพ โดยเป็นรถของคุณแม่มาทำที่อู่แห่งนี้ ซึ่งช่างกอล์ฟเรียกค่าทำสีทั้งหมด 15,000 บาท ตนได้มัดจำไป 5,000 บาท เนื่องจากเคยมาทำรถก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งก็เลยไว้ใจ ระหว่างนั้นช่างกอล์ฟส่งรูปมาให้ดูว่ากำลังทำสีอยู่ แต่หลายวันแล้วไม่เสร็จสักที เลยให้แฟนมาดูที่อู่พบว่า รถไม่ได้อยู่ในอู่แล้ว มาทราบจากผู้เสียหายที่ตั้งกลุ่มกันในไลน์ และแจ้งว่ามีรถหลายคันที่นำมาทำสีและซ่อมที่อู่แห่งนี้ถูกนำไปจำนำ รวมทั้งรถยนต์ของคุณแม่ที่ตนเอง นำมาทำสีด้วย " ตนอยากได้รถคืนมากเพราะเป็นรถของคุณแม่ ตอนนี้ได้แจ้งความไว้ที่ สภ.ปากเกร็ด แล้วอยากให้เจ้าของอู่นำรถกลับมาคืนด้วยเพราะตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้เลย
นายธีรกานต์ หรือเดี่ยว ภู่ไพบูลย์ (เสื้อสีเทา) เล่าว่า ตนเป็นเจ้าของร้านหมูกะทะ "ทองใบ" ย่านบางบัวทอง นำรถ Toyota celica มาเก็บงานทำสี กับช่างกอล์ฟเนื่องจากรถผุมาก ทางช่างกอล์ฟคิดตนเองทั้งหมด 100,000 บาทโดยขอมัดจำก่อนครึ่งนึงเป็นเงิน 50,000 บาท ตนจึงได้โอนให้ ผ่านไป 2 วัน รถได้ปะผุไว้นิดเดียว ตนอยากวางเครื่องใหม่ จึงมาขอเอารถกลับไปวางเครื่องก่อนแล้วค่อยกลับมาทำสีปะผุทั้งคัน แต่แล้วสุดท้าย เจ้าของอู่กลับหายไปดื้อๆ ตนเลยต้องเสียเงินฟรีๆ 50,000 บาทที่โอนให้ ก็อยากฝากบอกไปถึงช่างกอล์ฟว่า กลับมาแก้ไขปัญหาเถอะ อย่าหนีปัญหาเลยตอนนี้ผู้เสียหายเริ่มทยอยโผล่มาเป็นจำนวนมากก็อยากให้เขากลับมารับผิดชอบดีกว่าพี่จะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดี