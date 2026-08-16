"เรวัช" เดือด! "เล่าต๋า" ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิค แต่ติดคุกแค่ 8 ปี จี้ราชทัณฑ์ปรับเกณฑ์ลดโทษ

"พล.ต.ท.เรวัช" ข้องใจ "เล่าต๋า" ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ติดคุกจริงแค่ 8 ปี เพราะได้รับการอภัยโทษถึง 6 ครั้ง จี้ราชทัณฑ์ปรับเกณฑ์ลดโทษ
วันนี้ (16 ส.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง หลังทราบข่าวการปล่อยตัว นายเล่าต๋า แสนลี่ อดีตราชายาเสพติดวัย 86 ปี ที่พ้นโทษออกจากเรือนจำกลางบางขวาง โดยติดคุกจริงเพียงประมาณ 8 ปี ทั้งที่ถูกจับกุมในยุทธการใหญ่เมื่อปี 2559 พร้อมยึดทรัพย์สินกว่า 1,000 ล้านบาท และถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่กลับได้รับการอภัยโทษรวมถึง 6 ครั้ง
พล.ต.ท.เรวัช ได้แสดงความเห็นขณะเป็นวิทยากร โดยตั้งคำถามถึงกระบวนการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์ โดยตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดนายเล่าต๋าจึงได้รับการปรับชั้นนักโทษจาก "ชั้นเลว" ขึ้นเป็น "ชั้นดี" และ "ชั้นดีเยี่ยม" ได้อย่างรวดเร็ว จนได้รับสิทธิ์ลดโทษจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคดียาเสพติดร้ายแรง พร้อมจี้ให้กรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการที่พิจารณาออกมาแจงรายละเอียดให้ชัดเจน
พล.ต.ท.เรวัช ยังตั้งคำถามถึงระบบบริหารโทษในเรือนจำว่ามีปัจจัยแฝงหรือไม่ พร้อมระบุจากประสบการณ์อดีตที่เคยจับกุมผู้บัญชาการเรือนจำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่า ผู้ต้องหาที่มีฐานะร่ำรวยอาจใช้ช่องทางวิ่งเต้นเพื่อความสะดวกสบายและการลดโทษ
"ผมขอเรียกร้องให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ไม่ให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่ได้รับสิทธิ์ลดโทษ เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม และเสนอให้บังคับใช้โทษประหารชีวิตอย่างจริงจังตามที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด"
พล.ต.ท.เรวัช ระบุว่า การปล่อยตัวเช่นนี้ทำให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเสียกำลังใจ เพราะต้องเสี่ยงชีวิตวางแผนจับกุมอย่างยากลำบาก แต่ผลลัพธ์กลับไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง และอาจทำให้สังคมมองว่าการทำผิดในคดียาเสพติดมีโทษไม่น่ากลัวอย่างที่ควรจะเป็น