เปิดโผนายพลสีกากี! ผบ.ตร.นัดถกบอร์ดกลั่นกรอง 21 ส.ค.นี้ ตำรวจคนดัง คนทำงานจ่อเข้าวินเพียบ

จับตา 21 ส.ค.นี้ ผบ.ตร.นัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะชื่อ “รอง ผบ.ตร.-ผบก.” ก่อนชงเข้าก.ตร. คาด "นพศิลป์" โยกเป็น ผบช.สตม. "วสันต์" ผงาด ผบช.ภ.2 "ทินกร" ผบช.ไซเบอร์ "รองเต่า" ผบช.กมค.
วันนี้ (16 ส.ค.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. หรือ บอร์ดกลั่นกรอง นัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่มี รอง ผบ.ตร. และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่ผ่านการพิจารณาระดับ บช.ระดับ รองผบ.ตร.จนถึง ผบช. หรือ “โผนายพลใหญ่” วันที่ 21 ส.ค.นี้
รายงานว่า ปีนี้ตำแหน่งนายพลระดับรองผบ.ตร.- ผบก.ว่าง 156 ตำแหน่ง ดังนี้ รอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 19 ตำแหน่ง รอง ผบช.ว่าง 41 ตำแหน่ง ผบก.ว่าง 90 ตำแหน่ง
ระดับ รอง ผบ.ตร.ว่าง 3 ตำแหน่ง มีการเลื่อนผู้ช่วยผบ.ตร. ตามลำดับอาวุโส ดังนี้ พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รองจตช. และ พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 6 ตำแหน่ง มีการเลื่อนผบช.ตามลำดับอาวุโส ดังนี้ พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.4 พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ท.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผบช.สตส. พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 และพล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
ระดับ ผบช. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นรต.รุ่น 46 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.นรต.รุ่น 47 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. นรต.รุ่น 48 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ยศวินท์ หรรษมนตร์ ผบช.ส. นรต.รุ่น 45 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผบช.รร.นรต. นรต.รุ่น 43 อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 46 มือทำงานของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ว่าที่ ผบ.ตร. โยกเป็น ผบช.สตม. พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำสนง.ผบ.ตร.นรต.รุ่น 41 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ขยับมาเป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. นรต.46 คนสนิท พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เลื่อนเป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ท.ศิรัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จตร.(สบ.8) โยกเป็น ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 48 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบช.กมค.นรต.รุ่น 44 โยกเป็น ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รองผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 44 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. นรต.46 เลื่อนเป็น ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.วิมล พิทักษ์บูรพา ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.ภ.8
พล.ต.ท.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 52 โยกเป็น ผบช.ปส. พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบช.ภ. 3 นรต.รุ่น 42 ถูกโยกเป็น จตร.(สบ.8) พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผบช.ทท. นรต.รุ่น 42 อดีตนายเวร พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ อดีตผบ.ตร. เลื่อนเป็น ผบช.ทท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. นรต.46 มือทำงานคดีสำคัญ เลื่อนเป็น ผบช.สอท.
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. นรต.รุ่น 48 ที่ได้รับเยียวยาจาก ก.พ.ค.ตร. เป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผบช.สอท. นรต.รุ่น 45 ได้รับการเยียวยาจาก ก.พ.ค.ตร. เป็น ผบช.สทส. พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เลื่อนเป็นผบช.สกพ. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.นรต.รุ่น 48 เลื่อนเป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผบช.ปส. นรต.รุ่น 50 เป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. นรต.รุ่น 45 เลื่อนเป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ศิวะแพทย์ รองผบช.สยศ.ตร. เลื่อนเป็น ผบช.สยศ.ตร.