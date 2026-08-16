“ทราย สมุทร” เดือด! แจ้งจับ 2 บัญชี X แพร่ภาพแอบถ่ายในห้องน้ำสาธารณะ โปรโมตกลุ่มลับ

“ทราย สมุทร” แจ้งความเอาผิด 2 บัญชี X หลังถูกนำภาพแอบถ่ายขณะยืนปัสสาวะในห้องน้ำสาธารณะเผยแพร่ พร้อมแปะลิงก์ชวนเข้ากลุ่มลับ ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด ฝากตำรวจ–ไซเบอร์เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (16 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.19 น. นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สมุทร เข้าพบพ.ต.ต.วงศ์ษธร แผนเจริญ สารวัตร (สอบสวน) สน.ปทุมวัน เพื่อแจ้งความเอาผิด บัญชี x ชื่อ Amanda Sassoon และ Andrea Felton กรณีนำรูปที่แอบถ่ายทรายขณะกำลังปัสสาวะ ในห้องน้ำออกมาเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม x และมีการแปะลิงก์ เข้ากลุ่มโดยใช้ข้อความประมาณว่า "ทรายสก๊อตเห็นลวยคุยในห้องน้ำ งานแอบถ่ายมีเต็มๆ ในกลุ่มไม่เบลอ/คลิปเต็ม" จึงมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีความทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ขณะที่ทรายได้โพสต์บันทึกแจ้งความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า "แจ้งความละ pack your bags! คนที่ทำ เตรียมไปถ่ายรูปอัดคลิปในคุก ดูว่าคนในเรือนจำจะชอบคุณมั้ย- ฟากตำรวจและตำรวจ cyber ด้วยนะครับ"