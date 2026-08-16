14 นาทีแห่งความหวัง! ตำรวจจราจรเปิดทาง ลำเลียงหัวใจดวงที่ 186 จากสนามบินดอนเมือง ถึง รพ.รามาฯ ทันเวลา

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดเส้นทางเร่งด่วน ลำเลียงหัวใจดวงที่ 186 จากกองบิน 604 ดอนเมือง ถึง รพ.รามาธิบดี ภายในเพียง 14 นาที ส่งถึงมือแพทย์ทันเวลาตามกำหนด
วันนี้ (16 ส.ค.) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 15.26 น. ศูนย์วิทยุโครงการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ แจ้งภารกิจลำเลียง อวัยวะหัวใจดวงที่ 186 จากกองบิน 604 ดอนเมือง เพื่อนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี
หลังได้รับแจ้ง ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้าสนับสนุนภารกิจ ณ กองบิน 604 ดอนเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เปิดเส้นทางนำส่งหัวใจไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเร่งด่วน
ภารกิจครั้งนี้ใช้เวลาจาก กองบิน 604 ดอนเมือง ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี เพียง 14 นาที ก่อนส่งอวัยวะถึงที่หมายได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขอบคุณตำรวจจราจรในพื้นที่ ตำรวจจราจรทางด่วนและทางพิเศษ รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทาง ส่งผลให้ภารกิจลำเลียงหัวใจครั้งสำคัญสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว