ทลายเว็บพนัน “MNGAME888” ตามรวบแอดมินยกแก๊ง ก่อนจับเจ้าของเว็บขณะเตรียมหนี

ตร.ไซเบอร์ทลายเว็บพนัน “MNGAME888” ตามรวบแอดมินยกแก๊ง ก่อนจับเจ้าของเว็บขณะเตรียมหนี พบเปิดมากว่า 1 ปี สมาชิกกว่า 5 พันคน เงินหมุนเวียน 15 ล้านบาทต่อปี
ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ “MNGAME888” หรือ “MONEYGAMES888” หลังสืบสวนพบเปิดให้บริการมานานกว่า 1 ปี มีสมาชิกกว่า 5,000 คน และมียอดเงินหมุนเวียนกว่า 12 ล้านบาทต่อปี ก่อนขยายผลจับกุมแอดมิน 3 ราย และตามรวบเจ้าของเว็บพนันได้ขณะกำลังทำธุรกรรมภายในห้างสรรพสินค้า ย่านหลักสี่ กรุงเทพฯ
คดีนี้สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในทุกมิติ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. กระทั่ง พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ จนพบการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย MNGAME888
เจ้าหน้าที่เริ่มสืบสวนตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค. 2569 โดยแฝงตัวเข้าไปทดลองเล่นเว็บไซต์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนพบเส้นทางเชื่อมโยงไปยังบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงิน และขยายผลไปถึงกลุ่มแอดมินของเว็บไซต์ จากการตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์เปิดดำเนินการมานานกว่า 1 ปี มีสมาชิกผู้เล่นมากกว่า 5,000 คน และมียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 12 ล้านบาทต่อปี
ต่อมาเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับและหมายค้น กระทั่งวันที่ 8 ส.ค. 2569 ชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 นำกำลังเข้าจับกุมแอดมินเว็บพนัน 2 ราย ได้แก่ น.ส.ฉัฐชญาภา อายุ 30 ปี จับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และนายดลภัทร อายุ 27 ปี จับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพ และเปิดเผยข้อมูลว่าเคยทำงานให้เว็บพนันในเมืองปอยเปตและเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ก่อนกลับมารับงานเป็นแอดมินเว็บพนันในประเทศไทย ข้อมูลจากการสอบสวน รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ตำรวจได้เบาะแสสำคัญในการขยายผลไปยังฐานปฏิบัติการและตัวเจ้าของเว็บพนัน
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2569 ตำรวจนำหมายค้นเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด โดยจุดแรกเป็นบ้านพักในซอยเพชรเกษม 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ สามารถจับกุมนายวิศรุต อายุ 31 ปี แอดมินเว็บพนันได้คาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะกำลังตอบแชทลูกค้า พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 รายการ
ส่วนจุดที่สองเป็นบ้านพักย่านปากคลองรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านพักของนายสิริทรัพย์ ผู้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของเว็บไซต์พนันดังกล่าว แต่ก่อนที่ตำรวจจะเข้าตรวจค้น เจ้าตัวไหวตัวทันและหลบหนีออกจากบ้านไปได้อย่างหวุดหวิด โดยพบเพียงภรรยาและลูกอยู่ภายในบ้าน
ภรรยาของนายสิริทรัพย์อ้างว่าสามีเดินทางไปต่างจังหวัดและยังไม่กลับมา แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ จึงตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอายัดทรัพย์สินบางส่วน พร้อมเร่งติดตามตัวทันที
กระทั่งล่าสุด ชุดสืบสวนพบเบาะแสว่านายสิริทรัพย์กำลังทำธุรกรรมที่ธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและสามารถจับกุมตัวนายสิริทรัพย์ อายุ 41 ปี ผู้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของเว็บไซต์พนัน MNGAME888 ได้ในที่สุด
เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และความผิดเกี่ยวกับการยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฯ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อดำเนินการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป