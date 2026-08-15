ทีมงานธนกฤตบุกช่วยแม่ค้าเลี้ยงลูกพิการและสามีป่วยจิตเวชถูกพวกเงินกู้นอกระบบตามทวงหนี้จะยึดแม้ทีวี

lผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็น วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ดร.ปรัชญา สอนสิริ พร้อมด้วยทีมงานธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เดินทางเข้าช่วยเหลือ แม่ค้าขายขาหมูที่เลี้ยงลูกพิการป่วยทางสมองขาลีบเป็นโปลิโอและสามีที่ป่วยจิตเวช โดยถูกพวกเงินกู้นอกระบบตามทวงหนี้ ที่พักอาศัยภายในห้องเช่า เลขที่ 38/186 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หลังได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่า แม่ค้าคนดังกล่าว ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกสาววัย 16 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคโปลิโอและพิการซ้ำซ้อนทางสมอง ร่างกายตัวเล็กกว่าอายุคล้ายเด็กเล็ก ส่วนสามีก็ป่วยทางจิตเวช แต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีทำให้ค้าขายไม่คล่องตัว ทำให้ต้องมีการกู้ยืมเงินนอกระบบที่ต้องยอมเสียดอกเบี้ยโหด เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายซื้อนมแพมเพิสและลงทุนขายของและเมื่อหาเงินจ่ายไม่ได้แต่กลับทำให้เงินที่กู้มาทบต้นทบดอก ถึงต้องหาทางออกด้วยวิธีการไปกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบอีกเจ้าหนึ่ง จนทำให้เกิดการพอกหนี้รวมนับกว่า 10 ราย จนทำให้ถูกคนปล่อยเงินกู้ตามทวงเงินและถูกข่มขู่และจะมายึดแม้แต่ทีวีที่เหลืออยู่
เมื่อทางทีมงานธนกฤตไปถึงที่ห้องเช่าดังกล่าว ก่อนมีการสอบถามรายละเอียด โดยทันทีที่ทีมงานเข้าไปถึงพบสภาพและเห็น หนูน้อย ลูกสาวของ ผู้ร้องที่ พิการ แขนขารีบ ต้องใช้ให้อาหารทางสายยางเข้าทางจมูกเป็นที่เวทนาและน่าสงสาร ก่อนสอบถามข้อมูล หลังจากนั้นจึงได้ทำการติดต่อกับทางกลุ่มบรรดาเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบแต่ละรายเพื่อเจรจา และในการเจรจาพบว่าส่วนใหญ่เป็นการชำระหนี้จนทบต้นทบดอกแล้ว จึงได้ดำเนินการเจรจาเพื่อขอให้ยกเลิกการเก็บเงินกู้รายวัน ซึ่งการเจรจานั้นพบว่าทางเจ้าหนี้แต่ละรายนั้นให้ความเห็นใจพร้อมกับยกหนี้ให้เมื่อรู้ความจริง ว่าลูกหนี้นั้นมีความลำบากยากแค้นต้องเลี้ยงลูกที่พิการและสามีที่ป่วยจิตเวชแต่ก็ได้บอกว่าต่อไป อย่าให้มาทำการกู้เงินนอกระบบอีก
ทางด้าน นางสาวโอ๋ (นามสมมุคิ) อายุ 49 ปี กล่าวเปิดเผยว่า ตนเองมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายขาหมูอยู่ที่ตลาดหน้าซอยบุญคุ้ม และต้องคอยดูแลลูกสาววัย 16 ปี ที่ป่วยด้วยโรคโปลิโอและพิการทางสมองและสามีก็มีอาการป่วยทางจิตจิตเวช โดยได้มีการส่งตัวไปรักษาจนเริ่มดีขึ้น แต่มักแอบไปกินเหล้าจนทำให้มีอาการกำเริบขึ้นในบางครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้ หลายครั้งที่ตนเองออกไปขายของต้องปล่อยให้ลูกนอนเพียงลำพังอยู่ในห้องเช่า จากนั้นจะใช้วิธีการวนไปมาคอยมาดูลูกและกลับไปร้านขายของ เพราะลูกสาวต้องคอยให้ยาเป็นเวลาและต้องคอยดูดเสมหะเพื่อไม่ให้สำลัก ช่วงหลังมานี้การค้าขายไม่ค่อยดีจึงทำให้ตนเองต้องใช้วิธีกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบที่คิดค่าดอกเบี้ยจำนวนมาก เพราะรายได้กับค่าใช้จ่ายมันไม่พอกับใช้ดำรงชีพในแต่ละวัน ทั้งค่าเช่าห้องก็ยังคงค้างผู้เช่าไว้แต่เขาก็สงสารให้ทยอยผ่อนให้ จากนั้นจึงมีปัญหาด้านการเงิน พอกู้เงินมาก็ต้องเสียดอกจนทำให้ค้างชำระและได้ใช้วิธีการไปกู้อีกเจ้ามาจากอีกเจ้าแต่ก็ทำให้หนี้สินพอกเพิ่มขึ้น จนเกิดความเครียดต้องคอยหวาดระแวงเวลาพวกเขามาทวงเงิน แต่เมื่อทางทีมงานธนกฤตจิตอารีรัตน์เข้ามาช่วยเหลือเจรจาเรื่องหนี้สินของกลุ่มเงินกู้นอกระบบให้ จนทำให้ตัวเองหายเครียดและตนจะนำเงินที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ไปลงทุนเพื่อขายของอีกเพราะไม่อยากไปหารับจ้างที่อื่น ที่ไกลจากบ้าน เพราะไม่สามารถมาคอยดูลูกในช่วงกลางวันได้ อีกทั้งงานที่ไปรับจ้างที่ไปเริ่มทำที่ใหม่ ต้องเลิกงานเวลาสี่ทุ่ม จึงทำให้ตนเองเป็นห่วงลูกสาวและต่อจากนี้ตนเองจะไม่ไปกู้เงิน พวกเงินกู้นอกระบบอีกแล้ว เพราะมันทำให้ตนเองต้องเจอปัญหามากมายทั้งต้องคอยหนีการทวงหนี้และไม่สามารถค้าขายในที่ใกล้บ้านเพื่อที่จะคอยดูแลได้อีก
ด้าน ดร.ปรัชญา สอนสิริ ตัวแทนทีมงานธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้สอบถามจนทราบว่าติดหนี้นอกระบบกว่า 10 รายๆ ละ 300-4,000 บาท ซึ่งพบว่าเป็นการกู้มาเพื่อนำไปชำระให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งมีการคิดดอกในราคาเกินที่กฎหมายกำหนด จึงได้ประสานงานไปทางผู้ที่ปล่อยเงินกู้เพื่อเจรจาเกี่ยวขอยุติการเก็บเงินรายวัน เพื่อเป็นการลดความเครียด เนื่องจากทราบว่าทางครอบครัวไม่มีเงินจะจ่ายค่าดอกของเงินกู้นอกระบบและยังต้องทำมาหากินเพื่อลูกสาวที่ป่วยพิการและสามีที่ป่วยจิตเวชไม่สามารถทำงานได้ ส่วนปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูและรักษาลูกสาวที่ป่วย และสามีที่ป่วยเช่นกันเบื้องต้นจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือและจะได้ประสานทางเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าดำเนินการดูเรื่องความเป็นอยู่และเรื่องการรักษาของลูกสาวกับสามีต่อไป
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