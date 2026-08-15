ตำรวจผนึกกำลัง จุฬาฯ เติมภูมิคุ้มกันดิจิทัล ปลุกกระแส “วัคซีนไซเบอร์” ให้นักศึกษา

ตร.ผนึกจุฬาฯ ฉีด “วัคซีนไซเบอร์” ให้นิสิตนักศึกษา รับมือมิจฉาชีพหลอกแจกทุนการศึกษา เตือนห้ามโอนเงินก่อน–ระวังลิงก์ปลอมและข้อมูลส่วนตัว พร้อมขยายผลสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
วันนี้ (15 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ตร. ได้ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ภายใต้แนวคิดการฉีด “วัคซีนไซเบอร์” ให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษา หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามสถานการณ์และพบข้อมูลว่า มีนิสิตนักศึกษาจำนวนหลายรายตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์
ที่ผ่านมาพบมีคนร้ายใช้อุบายในการแอบอ้างกับนักศึกษาว่าเป็นการมอบทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือโครงการช่วยเหลือทางการศึกษาต่าง ๆ โดยหลอกให้หลงเชื่อ โอนเงินค่าธรรมเนียม หรือยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน บางรายถูกบังคับหรือถูกหลอกให้ไปหลอกนำเงินของผู้ปกครองมาโอนให้คนร้ายอีกด้วย ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและสภาพจิตใจของเยาวชน
ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของเยาวชน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเชิงรุก ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกลโกงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะพฤติการณ์การแอบอ้างเรื่องการแจกทุนการศึกษา พร้อมเปิดเผยเทคนิคข้อสังเกตง่าย ๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เช่น การตรวจสอบที่มาของทุน ความน่าเชื่อถือขององค์กร การไม่โอนเงินก่อนทุกกรณี การระวังการกรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงก์แปลกปลอม และการแจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เป็นต้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ลงพื้นที่ไปสร้างวัคซีนไซเบอร์ให้กับนิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะ ต่อไป และจะขยายการสร้างภูมิคุ้มกันไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไปด้วย