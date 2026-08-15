สลดอีก! ส.ต.ท.คอมมานโด เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเป็นรายที่ 39

โศกนาฏกรรมไฟไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ยังไม่จบ ล่าสุด "ส.ต.ท.ธนกร" ตำรวจคอมมานโดวัย 23 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นการ์ดประจำร้านเสียชีวิตเป็นรายที่ 39 หลังบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวใน ICU รพ.ตำรวจ นานกว่าหนึ่งเดือน
จากเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
ล่าสุด วันนี้ (15 ส.ค.) มีรายงานว่า ส.ต.ท.ธนกร เพชรทอง อายุ 23 ปี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปพ.) หรือ ตำรวจคอมมานโด ได้เสียชีวิตแล้ว ที่หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ (ICU trauma) โรงพยาบาลตำรวจ หลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุ
สำหรับ ส.ต.ท.ธนกร ทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย (การ์ด) ของร้าน ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจุดที่เจ้าหน้าที่พบร่างคือบริเวณโถงร้าน ฝั่งประตูทางออกที่ 2 ก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บรุนแรง แพทย์จึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้