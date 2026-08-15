“เล่าต๋า แสนลี่” ราชายาเสพติด ตัดสินตลอดชีวิต-รับโทษจริงเกือบ 10 ปี ปิดฉากแช่แข็งหลังลูกกรง

ไม่น่าเชื่อว่า “เล่าต๋า แสนลี่” หรือที่รู้จักกันในนาม "ราชายาเสพติด" ปัจจุบันวัย 86 ปี ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่รับโทษจริงกลับไม่ถึง 10 ปี เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ให้โอกาสครั้งสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่
ช่วงปี 2546 “เล่าต๋า” เคยถูกตำรวจและทหารบุกเข้าจับกุมตัวพร้อมบุตรชายในข้อหาค้ายาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง แต่กระบวนการในชั้นศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย จึงได้รับการปล่อยตัวและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ โดยหันมาทำธุรกิจส่วนตัว เช่น ปั๊มน้ำมัน และร้านกาแฟ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
จนครั้งหมดอิสรภาพ เกิดขึ้น 11 ตุลาคม 2559 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) สนธิกำลังทหารและฝ่ายปกครอง เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ วางแผนส่งสายลับล่อซื้อยาไอซ์ 20 กิโลกรัม เป็นเงิน 11 ล้านบาท บริเวณปั๊มน้ำมันของนายเล่าต๋า พื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จนสามารถจับกุมตัวนายเล่าต๋า พร้อมภรรยา บุตรชาย และเครือข่ายรวมหลายคน พร้อมยึดทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
วันนี้ 13 ธันวาคม 2560 ศาลมีคำสั่งประหารชีวิต “เล่าต๋า” แต่จำเลยรับสารภาพทำให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 2.5 ล้านบาท ต่อมา 12 ธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จำคุกตลอดชีวิต ถูกแช่แข็งในกรงสี่เหลี่ยม การออกมามองเดือนมองตะวันอีกครั้งคงค่อนข้างยาก
ได้รับอภัยโทษ 6 ครั้ง ปลดปล่อย “เล่าต๋า”
จากข้อมูลพบว่า “เล่าต๋า” ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563/1 ชั้นกลาง กำหนดโทษตลอดชีวิต ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เฉพาะปล่อยตัวกักขัง ตาม ม.5 (1)
ครั้งที่ 2 พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563/2 ชั้นกลาง กำหนดโทษตลอดชีวิต ได้ลดโทษ 1 ใน 9 ตาม ม.10 (1) ลดลงเหลือกำหนดโทษ 44 ปี 5 เดือน 10 วัน และได้ลดโทษลงอีก 1 ใน 5 ตาม ม.11 เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี ลดลงเหลือกำหนดโทษ 35 ปี 6 เดือน 20 วัน
ครั้งที่ 3 พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564/1 ชั้นกลาง กำหนดโทษเหลือ 35 ปี 6 เดือน 20 วัน ได้ลดโทษ 1 ใน 9 ตาม ม.10(2) ลงเหลือกำหนดโทษ 31 ปี 7 เดือน 8 วัน และได้ลดโทษลงอีก 1 ใน 5 ตาม ม.11 เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี ลดลงเหลือกำหนดโทษ 25 ปี 3 เดือน 13 วัน
ครั้งที่ 4 พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564/2 ชั้นดี กำหนดโทษเหลือ 25 ปี 3 เดือน 13 วัน ได้ลดโทษ 1 ใน 8 ตาม ม.11(2) ลงเหลือกำหนดโทษ 22 ปี 1 เดือน 16 วัน และได้ลดโทษลงอีก 1 ใน 5 ตาม ม.12 เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี ลดลงเหลือกำหนดโทษ 17 ปี 8 เดือน 13 วัน
ครั้งที่ 5 พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2568 ชั้นเยี่ยม กำหนดโทษเหลือ 17 ปี 8 เดือน 13 วัน ได้ลดโทษ 1 ใน 7 ตาม ม.12(2) ลงเหลือกำหนดโทษ 15 ปี 2 เดือน 3 วัน และได้ลดโทษลงอีก 1 ใน 5 ตาม ม.14 เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี ลดลงเหลือกำหนดโทษ 12 ปี 1 เดือน 21 วัน
ครั้งที่ 6 พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2569 ชั้นเยี่ยม กำหนดโทษเหลือ 12 ปี 1 เดือน 21 วัน ได้ลดโทษ 1 ใน 7 ตาม ม.12(2) ลงเหลือกำหนดโทษ 10 ปี 4 เดือน 27 วัน และได้ลดโทษลงอีก 1 ใน 5 ตาม ม.14 เนื่องจากอายุเกิน 70 ปี ลดลงเหลือกำหนดโทษ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน
ช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน! จากนั่งหลังกำแพงสูงมาเป็นเวลานานหลายปี ล่าสุด “เล่าต๋า” ย่างก้าวเท้าออกประตูเรือนจำ เดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งทางเรือนจำกลางบางขวางได้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปิดฉากคุมขัง “เจ้าพ่อยาเสพติดภาคเหนือ” อย่างเป็นทางการ