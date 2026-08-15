“เล่าต๋า” ราชายาเสพติด พ้นคุกหลังถูกขังเกือบ 10 ปี

MGR Online - เรือนจำกลางบางขวาง ปล่อยตัว “เล่าต๋า แสนลี่” วัย 86 ปี หนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ หลังถูกจับกุมคดียาเสพติดปี 59 รับโทษเกือบ 10 ปี
วันนี้ (15 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “เรือนจำกลางบางขวาง” โพสต์ภาพกิจกรรม “ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยหลักธรรม ก้าวนำสู่สังคม” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ ฝ่ายควบคุมแดน 14
ในโอกาสนี้ ผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 8/3 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาทักษะวิชาชีพ และการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพึ่งตนเอง เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยทางเรือนจำกลางบางขวางได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการปรับตัวและการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข มุ่งมั่นประกอบอาชีพสุจริต และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
สำหรับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและปล่อยตัวในครั้งนี้มีชื่อ นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี ผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน ซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ (ยาเสพติดให้โทษประเภท 1) โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ หลังถูกจับกุมเมื่อวันที่ 11 ต.ค.59 ต่อมา ศาลมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 6 ครั้ง ก่อนได้รับการปล่อยตัวในที่สุด รวมจำคุกเกือบ 10 ปี