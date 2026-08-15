รอยสักเสือปิดเกม! รวบ “ป๋อ” ผู้ต้องหาคดีโทรมหญิง ช่วยสาว 18 อีกคนพ้นจุดเสี่ยง เจ้าตัวรับหน้าตาเฉยทำไปเพราะสนุก

ตำรวจนครบาลตามล่า “ป๋อ” อายุ 19 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโทรมหญิง หลังหลบหนีมานาน ก่อนแกะรอยพบตัวในร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบัง โดยจำได้จากรอยสักลายเสือที่แขนซ้าย พร้อมช่วยหญิงสาววัย 18 ปีอีกคนที่อยู่กับผู้ต้องหาออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
วันนี้ (15 ส.ค.) มีรายงานว่าเมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พร้อมชุดสืบสวน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศอ.ปส.บช.น.) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบัง–ร่มเกล้า 2 แห่ง หลังสืบสวนติดตาม “ป๋อ” ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.846/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2569
ชุดสืบสวนพบ “ป๋อ” นั่งอยู่ภายในร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบัง โดยมี รอยสักลายเสือบนแขนซ้าย ตรงกับตำหนิรูปพรรณที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูล จึงเข้าจับกุมทันที
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่พบหญิงสาววัย 18 ปีอยู่กับผู้ต้องหา โดยเธอให้ข้อมูลว่าเพิ่งรู้จัก “ป๋อ” ผ่านโซเชียลได้เพียง 1 วัน และถูกนัดให้มาพบที่ร้านดังกล่าว ก่อนมีพฤติกรรมพยายามไม่ให้เธอกลับและให้ดื่มเครื่องดื่มจนรู้สึกมึนเมา เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวออกจากพื้นที่และพากลับที่พักอย่างปลอดภัย
จากการตรวจสอบประวัติ “ป๋อ” พบเคยมีคดีเกี่ยวกับ พยายามฆ่า อาวุธปืน และลักทรัพย์ รวมถึงมีหมายจับค้างเก่า ขณะที่คดีโทรมหญิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569 หลังผู้เสียหายวัย 18 ปีรู้จักชายผ่านโซเชียลและนัดพบที่ร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้า ก่อนถูก “ป๋อ” และชายอีก 2 คนลากไปด้านหลังร้านและก่อเหตุทางเพศตามพฤติการณ์ในคดี
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จับกุมผู้เกี่ยวข้องรวม 5 ราย ได้แก่ “ป๋อ” อายุ 19 ปี, นายกฤต อายุ 28 ปี, นายภูมิ อายุ 19 ปี และเยาวชนหญิงอายุ 17 และ 16 ปี พร้อมตรวจยึด น้ำกระท่อมประมาณ 60 ขวด ยาแก้ไอประมาณ 100 ขวด และบุหรี่เถื่อนประมาณ 500 ซอง
เบื้องต้น “ป๋อ” รับสารภาพในคดีโทรมหญิง และอ้างว่าทำไปเพราะ “สนุก” ส่วนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่พบการติดต่อเกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนและวัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและขยายผล
หลังจับกุม เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ พล.ต.ต.ธีรเดช เตือนเยาวชนให้ระมัดระวังการนัดพบคนที่รู้จักผ่านโซเชียล ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับบุคคลที่เพิ่งรู้จัก และควรระวังการรับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า เพราะความคุ้นเคยในโลกออนไลน์ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยในชีวิตจริง.