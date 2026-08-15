ผบช.ปส. นำทีมเยือนสำนักงานใหญ่ DEA สหรัฐอเมริกา ยกระดับความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือปราบยาเสพติด

ผบช.ปส. นำทีมเยือนสำนักงานใหญ่ DEA รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ยกระดับความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือปราบปรามยาเสพติด
เมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2569 พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. นำคณะทีมงานเข้าร่วมประชุมหารือกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (The United States Drug Enforcement Administration หรือ DEA) ณ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ในการนี้ได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญซึ่งยกระดับเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนขยายผลทางการเงินหรือสกุลเงินดิจิทัลที่ขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้ในการฟอกเงิน สารเคมีที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวนขยายผล และหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดของระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่ง
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ฯพณฯ ฌอน เค.โอเนล (His Excellency Sean K. O'Neill) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกา และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) ในฐานะภาคีเครือข่ายที่สำคัญยิ่ง ซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจของ บช.ปส. มายาวนานกว่า 34 ปี โดยการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
"จากความร่วมมือปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดระหว่าง บช.ปส. และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) ที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติด อาทิ เมื่อปี พ.ศ.2568 ได้มี Operation Sea Dragon (ปฏิบัติการซีดรากอน) จับกุมเรือขนสินค้าทางทะเล พร้อมของกลางไอซ์ 5,000 กิโลกรัม ได้ที่บริเวณทะเลจีนใต้, เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา สามารถบุกทลายโรงงานผลิตและสกัดสารจากกัญชา โดยจับกุมชาวเวียดนามได้จำนวน 4 ราย ที่เขตบางบอน กทม. ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงาน DEA มาโดยตลอด
"การเข้าพบในครั้งนี้สำนักงาน DEA ได้แสดงเจตนารมณ์ความพร้อมที่จะสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการสืบสวน ขยายผล และปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้สำนักงาน DEA ยังได้เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. ในส่วนงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยและระดับภูมิภาค" พล.ต.ท.อาชยน กล่าว