ศาลเเขวงสงขลาประทับฟ้อง ส.ส. “กฤต”คดีทำเว็บพนัน

ศาลเเขวงสงขลาประทับฟ้อง ส.ส. “กฤต"คดีเอี่ยวทำเว็บพนัน มื่อปี 65 หลังอัยการยื่นฟ้อง แต่ได้ประกันตัว
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2569 ที่ศาลแขวงสงขลา พนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา ได้นำตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรมจังหวัดสงขลา มายื่นฟ้องต่อศาล ความผิดฐาน ร่วมจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณา หรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าเล่นในการเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
เมื่อระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-24 ก.พ.2565 จำเลยและนายณัฐวุฒิ จันทร พวกของจำเลยที่ยังหลบหนีไม่ได้ตัวมาฟ้อง กับพวก นายนราทิพย์ เกตุสุรียงค์ ,นายเศรษฎฐวุฒิ พงศ์สันติชาติ,นายปฏิเวธ อินทนุ ,นางสาวสุภาพร สุวรรณโณ ,นางสาวอมรวรรณ จันทร์พฤกษ์ และนางพัชรินทรา ดำแสงสวัสดิ์ ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1-6 ในคดีหมายเลขดำที่ อ281/2565 ของศาลแขวงสงขลา
ซึ่งที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว และนางสาวจุฑามาศ บุปผา ,นายกิตติภณ นวลเพ็ญ ,นายณัฐนันท์ คำพิลา ,นายชาญณรงค์ สงแสง ,นายณัฐวุฒิ ดูดวง และนายปฏิพัทธ์ เกลี้ยงกลม ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1-6 ในคดีหมายเลขดำที่ อ.281/2565 ของศาลแขวงสงขลา
ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว
จำเลยทั้ง12 คนในคดีดังกล่าวข้างต้นเป็นพวกของจำเลยกับพวก ร่วมกันจัดให้มีการเล่น ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเล่น ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบพนันออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ชื่อเว็บไซต์ narnia99 เปลี่ยนมาจาก ชื่อเว็บไซต์เดิม www.gimi44) และ www.narnia77(เปลี่ยนมาจาก ชื่อเว็บไซต์เดิม www.gimi88) ซึ่งมีการพนันให้เลือกเล่นหลายแบบ เช่น การพนันไพ่บาคาร่า บาการาออนไลน์ สล็อทแมชชีนออนไลน์ พนันฟุตบอลออนไลน์ หวยออนไลน์ และการเล่นอื่นๆ อันเป็นการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายอันขัดต่อบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การพนัน ฯ กล่าวคือ โดยจำเลยกับพวกดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งเป็นฝ่ายเจ้ามือรับกินรับใช้ ได้บังอาจร่วมกันกระทำความผิดในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจำเลยเลยเป็นผู้บริหารและเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ มีอำนาจสั่งการและจัดการดูแลผลประโยชน์ ส่วนนายณัฐวุฒิ จันทร พวกของจำเลย เป็นผู้จัดการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลผลประโยชน์ นำเงินเดือนและค่าจ้างมาจ่ายให้แก่พวกของจำเลยข้างต้น ซึ่งเป็นลูกจ้าง ทำหน้าที่ ดูแลระบบเว็บไซต์เครือข่ายพนันออนไลน์ (แอดมิน) และดูแลลูกค้าและใช้บัญชีต่างๆ เป็นบัญชีรับแทงหน้าเว็บ และโฆษฌาและชักชวนประชาชนทั่วไปหรือผู้อื่นที่ต้องการเล่นพนันออนไลน์ ให้ผู้อื่นเข้าเล่น พนันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว
โดยลักษณะการพนันดังกล่าวนั้น วิธีการเล่นจะให้ลูกค้าผู้เล่นวางเดิมพันด้วยเงินหรือเครดิตโดยโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารฝ่ายเจ้ามือก่อนหากลูกค้าชนะการพนันเจ้ามือจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้กับลูกค้า หากลูกค้าแพ้พนันฝ่ายเจ้ามือจะกินเงินของลูกค้าที่โอนมาก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ตามกติกาการพนันนั้นๆ กำหนด อันเป็นการร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน หรือทำอุบายล่อ การช่วยประกาศ โฆษณา ชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าเล่นในการเล่น หรือ เข้าพนันในการเล่นการพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการพนันนนอกจากที่กล่าวไว้ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การพนันฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตาม กฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2567 จำเลยเข้าพบพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลย ทำการสอบสวนแล้ว ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ
ระหว่างสอบสวนจำเลยไม่ถูกควบคุมตัว โดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปตลอดมา พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องจำเลยไว้ต่อศาลนี้แล้ว วันนี้โจทก์
ได้ส่งตัวจำเลยมาศาลพร้อมคำฟ้อง หากจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โจทก์ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล
ภายหลังศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง
จำเลย ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ ขอปล่อยชั่วคราว
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยนัดสอบคำให้การในวันที่ 29 ก.ย.2569