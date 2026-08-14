โฆษก ตม.3 เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างเป็น ตม. บุกบ้านแรงงานจีน ข่มขู่ขายบัตรการกุศล

โฆษก ตม.3 เตือนประชาชน–คนต่างชาติ ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตม. แนะขอดูบัตรประจำตัว ถ่ายคลิป หากมีข้อสงสัยให้ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ก่อน
จากกรณีปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปในพื้นที่บ้านพักของแรงงานชาวจีนใน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และมีพฤติการณ์บังคับขายบัตรการกุศล พร้อมกล่าวอ้างว่าจะนำเจ้าหน้าที่ ตม. เข้าตรวจสอบหากไม่ยินยอมซื้อ รวมถึงมีทรัพย์สินสูญหายภายหลังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปในบ้านพัก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (14 ส.ค.) ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง(บก.ตม.3) พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.3 ในฐานะโฆษก บก.ตม.3 เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้สั่งการ ผกก.ตม.จว.ระยอง ประสาน สภ.หนองกรับ ร่วมกันสืบสวนติดตามเรื่องนี้เพื่อดำเนินการตามกฏหมาย อย่างเร่งด่วน เนื่องจากพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ข่มขู่เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความเกรงกลัว ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและชาวต่างชาติว่า หากมีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาตรวจสอบ ประชาชนมีสิทธิขอให้ผู้ปฏิบัติแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัด อาจถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวิดีโอ ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือสังเกตและจดจำรายละเอียดของบุคคล รถยนต์ หรือข้อมูลอื่นที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ ยืนยันว่าหน่วยงานไม่มีนโยบายไปขอรับบริจาค หรือขายบัตรการกุศลแต่อย่างใด
พ.ต.อ.ปริญญา กล่าวต่อว่า สำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย หากไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ควรติดต่อบุคคลที่ไว้ใจได้ นายจ้าง ผู้ดูแลที่พัก หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง และไม่ควรยินยอมจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่กล่าวอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือเรื่องการตรวจสอบ การจับกุม หรือการดำเนินการใดๆโดยไม่มีหลักฐานหรือขั้นตอนของทางราชการ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถขอดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ และนำชื่อ–นามสกุลไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน “Police Care” ในฟังก์ชัน “ตรวจสอบตำรวจปลอม” เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่ หากยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้โดยตรง
โฆษก ตม.3 กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปใช้ข่มขู่ หลอกลวง หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เนื่องจากนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะกรณีที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย ซึ่งทุกหน่วยจะบูรณาการร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมายัง สายด่วน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 หรือ
ที่อยู่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่ หรือ เว็บไซต์: www.immigration.go.th