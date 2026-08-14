รวบเอเย่นต์แดนมังกร เช่าคอนโดฯ ห้วยขวาง ลอบขายไอซ์ให้นักท่องเที่ยวจีน

MGR Online - กองปราบฯ บุกรวบเอเย่นต์แดนมังกร เช่าคอนโดฯ ย่านห้วยขวาง ลอบขายไอซ์ให้นักท่องเที่ยวชาติเดียวกัน ยึดของกลางกว่า 80 กรัม พบ Overstay และมีหมายจับคดียาเสพติดจากทางการจีนอีกด้วย
วันนี้ ( 14 ส.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. และ พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายฟู่ อายุ 43 ปี สัญชาติจีน พร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน 15 ถุง น้ำหนักรวมกว่า 80 กรัม ,เครื่องชั่งน้ำหนัก, โทรศัพท์มือถือ และของกลางอื่น ๆ รวม 20 รายการ ได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายฟู่ มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกยังทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดแล้ว จึงขออนุมัติศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพัก ก่อนเข้าจับกุมและตรวจยึดของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายฟู่ให้การรับสารภาพว่า เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อทำงานเป็นผู้ประสานงานให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมานานประมาณ 1 ปี และอาศัยโอกาสจากการพบปะนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นช่องทางจำหน่ายยาไอซ์ให้กับผู้ที่ต้องการ โดยยาไอซ์ของกลางเพิ่งซื้อจากเอเยนต์ชาวไทยในราคา 200,000 บาท เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนจะถูกจับกุม
จากการตรวจสอบยังพบว่า นายฟู่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน คดีลักลอบค้ายาเสพติด จากพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาไอซ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 อีกด้วย จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมายจับของทางการจีนต่อไป