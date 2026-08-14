ตำรวจจราจร รวบคาด่าน ชายขับ จยย.ซุกยาบ้า-ไอซ์ ตรวจเจอฉี่ม่วง

MGR Online-ตำรวจ กก.5 บก.จร.รวบชาย 35 ปี ขับ จยย.ผ่านด่าน ท่าทางมีพิรุธ ลุกลี้ลุกลน ค้นตัวเจอยาบ้า 201 เม็ด ไอซ์อีก 1 ถุง ซุกกระเป๋ากางเกง รับเพิ่งเสพยามา
วันนี้ (14 ส.ค.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.สั่งการ พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.อัษฎากร คนคล่อง รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.กาญจน์ เวฬุวรรณราช สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท.วิรัชชัย โพธิละเดา สว.ปฏิบัติราชการ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร.และชุดปฏิบัติการที่ 3 จับกุม นายวิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี พร้อมของกลาง ยาย้า 201 เม็ด ไอซ์จำนวนหนึ่ง และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ได้ที่จุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และกวดขันรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง บริเวณหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะตำรวจ กก.5 บก.จร.ได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และตรวจวัดรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง (เสียงดัง) บริเวณหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา กระทั้งเวลา 23.30 น. ได้พบ นายวิชัย ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นอาร์ 15 สีน้ำเงิน ทะเบียน 1กอ 77xx ระยอง ผ่านมาในช่องทางเดินรถ จึงส่งสัญญาณให้ชะลอความเร็ว และหยุดรถเพื่อขอทำการตรวจสอบ ในระหว่างนั้นสังเกตเห็น นายวิชัย มีลักษณะท่าทางมีพิรุธ ลุกลี้ลุกลน อันควรสงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ จากการตรวจค้นพบ ยาบ้า 201 เม็ด และไอซ์ 1 ถุง ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้าย โดยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงิน แบบกดปิด-ดึงเปิด และมีกระดาษทิชชูห่อหุ้มไว้อีก 1 ชั้น
จากการสอบถาม นายวิชัย ให้การยอมรับว่า ยาบ้าและไอซ์ดังกล่าวเป็นของตนเองจริง อีกทั้งได้เสพยามาก่อนหน้านี้ด้วย จากนั้นควบคุมตัวพร้อมของกลางมาที่ สน.โชคชัย เพื่อทำบันทึกจับกุมและทำการขยายผล ต่อมาตำรวจได้ขอตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เบื้องต้นปรากฏผลเป็นบวก จึงนำตัวพร้อมตัวอย่างปัสสาวะ ส่งตรวจพิสูจน์ยืนยันผลทางการแพทย์ที่ รพ.นพรัตนราชธานี อีกครั้ง ปรากฏว่า ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันพบสารเสพติด ประเภทเมทแอมเฟตามีนจริง
จึงแจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, ไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย" ก่อนส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.