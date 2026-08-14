นาทีชีวิต! คนขับรถ “พ.ต.อ.ธงชัย” เล่านาที “ฉลอง” จ่อยิง ยันเงิน 11 ล้าน คืนพร้อมดอกเบี้ยจบแล้ว

คนขับรถ “พ.ต.อ.ธงชัย” เปิดปากนาทีถูกยิง เล่านายฉลองเคาะกระจก ก่อนชักปืนจ่อยิงนายก อบจ.ดับ เผยปมเงิน 11 ล้านใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยแล้ว
วันนี้ (14 ส.ค. ) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี พร้อมพนักงานสอบสวน เดินทางเข้าสอบปากคำ นายยอด (สงวนนามสกุล) คนขับรถประจำตัวของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ซึ่งถูกนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบริเวณลานจอดรถสำนักงาน อบจ.นนทบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา จนเสียชีวิต ขณะที่นายยอดได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ข้อมือขวา
นายยอด ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุ ตนเดินลงจากอาคารมายังลานจอดรถเพื่อเตรียมรถพาพ.ต.อ.ธงชัย ไปปฏิบัติภารกิจอีกแห่ง โดยตนเดินนำหน้ามาก่อน กระทั่งพ.ต.อ.ธงชัย เดินตามมาขึ้นรถ และตนกำลังเตรียมตัวจะออกรถ
จากนั้นนายฉลองได้เดินเข้ามาเคาะกระจกรถ พ.ต.อ.ธงชัย จึงลดกระจกลง ก่อนที่นายฉลองจะชักอาวุธปืนออกมาจ่อทันที พ.ต.อ.ธงชัย จึงยกมือปัด พร้อมพูดกับนายฉลองว่า “อย่าทำอย่างนี้” แต่นายฉลองกลับยิงใส่พ.ต.อ.ธงชัย ทันที ทำให้กระสุนถูกข้อมือของนายยอดด้วย
นายยอด เล่าต่อว่า หลังถูกยิง ด้วยความตกใจจึงรีบเปิดประตูรถลงมาหลบข้างรถ ขณะเดียวกันนายฉลองเดินวนหาและตะโกนถามว่า “ไอ้ยอดมึงอยู่ไหน” ตนจึงอาศัยจังหวะที่นายฉลองเดินวนหา วิ่งหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ อส.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จึงสามารถรอดชีวิตมาได้
สำหรับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ นายยอดให้การว่า นายฉลองได้มานั่งรอพบพ.ต.อ.ธงชัย บริเวณหน้าห้องทำงาน เนื่องจากขณะนั้นพ.ต.อ.ธงชัย ติดแขกอยู่ โดยนายฉลองนั่งรอประมาณ 20 นาที ก่อนจะเข้าไปพบและพูดคุยกับพ.ต.อ.ธงชัย ในห้องทำงาน กระทั่งต่อมา พ.ต.อ.ธงชัย เดินนำออกจากห้องเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอีกแห่ง ก่อนจะเกิดเหตุยิงกันที่ลานจอดรถ
นายยอด กล่าวว่า ไม่มีใครคาดคิดว่านายฉลองจะลงมือก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากพ.ต.อ.ธงชัยและนายฉลองรู้จักมักคุ้นกันมานานหลายสิบปี และไม่มีใครคิดว่านายฉลองจะพกอาวุธปืนติดตัวมา จึงมีลักษณะคล้ายกับการเตรียมตัวมาก่อเหตุมาก่อน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้นายฉลองก่อเหตุ นายยอดระบุว่า ตนไม่ทราบแน่ชัดว่าทั้งสองมีปัญหาขัดแย้งเรื่องใด แต่เท่าที่ทราบ พ.ต.อ.ธงชัย เป็นฝ่ายคอยช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอด เนื่องจากนายฉลองมักเดินทางมาพบและขอความช่วยเหลือจากพ.ต.อ.ธงชัยเป็นประจำ
สำหรับประเด็นเงินจำนวน 11 ล้านบาท นายยอด ระบุว่า เคยได้ยินว่าในช่วงที่พ.ต.อ.ธงชัย กำลังทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรและประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ได้ยืมเงินจากนายฉลองจำนวน 11 ล้านบาทจริง แต่ภายหลังได้ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินเกือบ 15 ล้านบาทแล้ว จึงถือว่าประเด็นการยืมเงินดังกล่าวจบลง ทั้งนี้ พ.ต.อ.ธงชัย เคยเปรยทำนองว่า รู้สึกเหมือนใช้หนี้บุญคุณนายฉลองไม่จบ เพราะนายฉลองมาพบและขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกน่ารำคาญ
นอกจากนี้ นายยอดยังเปิดเผยว่า พ.ต.อ.ธงชัย เคยช่วยเหลือเรื่องบ้านพักของนายฉลอง โดยเป็นผู้ประสานเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เข้ามาช่วยซื้อที่ดินและบ้านพักของนายฉลอง ซึ่งนายฉลองแอบนำไปจำนองหรือขายฝากกับภรรยา จนเกือบหลุดจำนอง โดยพ.ต.อ.ธงชัย ไม่ได้เรียกร้องหรือรับเงินส่วนต่างใด ๆ แต่ยกให้นายฉลองทั้งหมด เพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนที่กำลังประสบปัญหา
นายยอด กล่าวด้วยว่า ตนไม่เข้าใจว่าทำไมนายฉลองจึงถึงขั้นลงมือยิงพ.ต.อ.ธงชัย ทั้งที่นายกเคยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด พร้อมระบุว่า หลังจากรักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีแล้ว ตนตั้งใจจะเดินทางไปร่วมงานศพของ พ.ต.อ.ธงชัย เพื่อไว้อาลัยและส่งนายของตนเป็นครั้งสุดท้าย