ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.ปส. มอบทุนเติมโอกาสทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจครอบครัวตำรวจ

ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.ปส. ร่วมมอบทุนการศึกษาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2569 ขานรับนโยบาย ผบ.ตร. เติมโอกาสทางการศึกษา–สร้างขวัญกำลังใจครอบครัวตำรวจ
ตามนโยบายการปฏิบัติราชการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความร่วมมือในการทำงานของสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ เพราะนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ขณะเดียวกันยังเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการศึกษา มีความมุ่งมั่น และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป
วันนี้ (14 ส.ค.) เวลา 10.30 น. ณ ห้องยิ้มแย้ม กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) คุณชนาพร ไกรทอง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.ปส. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2569 ประเภท 2 “ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประพฤติดี” พร้อมด้วยคณะชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.ปส. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยกำลังใจ
สำหรับปี 2569 มีบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ปส. ซึ่งมีความประพฤติดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 12 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ลดภาระของครอบครัว และเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
คุณชนาพร ไกรทอง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.ปส. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจทั้ง 12 ราย ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความวิริยะอุตสาหะ ความอดทน และความตั้งใจของผู้เรียน รวมถึงแรงสนับสนุนที่สำคัญจากครอบครัวและครูอาจารย์ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยวางรากฐานให้เยาวชนก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต พร้อมกันนี้ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ บช.ปส. ยังได้มอบโอวาทแก่เยาวชนผู้ได้รับทุน ขอให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสที่ได้รับ นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ควบคู่กับการประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ตลอดจนนำความรู้และความสามารถไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ คุณชนาพร ได้กล่าวขอบคุณสมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของครอบครัวข้าราชการตำรวจ รวมถึงขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมให้การสนับสนุน ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลกำลังพลและครอบครัว สร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
พิธีมอบทุนครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการส่งมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา แต่ยังเป็นการส่งต่อ “โอกาสและกำลังใจ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจไปยังครอบครัวข้าราชการตำรวจ เพื่อให้นำไปใช้ดูแลครอบครัว และส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ได้รับทุนให้สามารถนำโอกาสที่ได้รับไปเป็นพลังในการพัฒนาตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป