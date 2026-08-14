รวบอินฟลูฯ เซ็กซี่ “มะปราง สุธิดา” รับแปะลิงก์เว็บพนัน อ้างช็อตเงิน ศาลสั่งจำคุก 8 เดือน ลดโทษเหลือ 4 เดือน

ตร.ไซเบอร์ รวบ “มะปราง สุธิดา” อินฟลูฯ สายเซ็กซี่ โพสต์ภาพและคลิปลงสตอรี่ พร้อมแนบลิงก์เว็บไซต์พนันออนไลน์ หวังชักชวนผู้ติดตามเข้าเล่นพนันฟุตบอลโลก เจ้าตัวอ้างช็อตเงิน ศาลสั่งจำคุก 8 เดือน ลดโทษเหลือ 4 เดือน เปลี่ยนเป็นกักขัง
สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเร่งกวดขันและจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในทุกมิติ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. โดยเฉพาะกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก และมีพฤติกรรมทำคอนเทนต์แฝงโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
ต่อมา พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 สั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ กระทั่งพบเฟซบุ๊กบัญชีหนึ่งมีพฤติกรรมโพสต์ภาพและคลิปในลักษณะเซ็กซี่ของเจ้าของบัญชีลงในสตอรี่ พร้อมแนบลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อโฆษณาและชักชวนให้ผู้ที่พบเห็นเข้าเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกในช่วงการแข่งขันที่ผ่านมา
จากการสืบสวนของ พ.ต.ท.อคร กล่อมกูล รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 พร้อมด้วย พ.ต.ต.ฤทธิไกร ขุนท้าวเทียม และ พ.ต.ต.เมธัส ปัทมังสังข์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 สามารถตรวจสอบจนทราบว่า เจ้าของบัญชีดังกล่าวคือ น.ส.สุธิดา หรือ “มะปราง” อายุ 23 ปี อินฟลูเอนเซอร์สายเซ็กซี่ ซึ่งมีผู้ติดตามเฟซบุ๊กกว่า 4 หมื่นคน และอินสตาแกรมกว่า 2.4 แสนคน
ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ก่อนออกหมายเรียกให้ น.ส.สุธิดาเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2569 น.ส.สุธิดา หรือ “มะปราง” เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ตามหมายเรียก ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 4 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเบื้องต้นเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่า ได้กระทำความผิดตามที่ตำรวจสืบสวนพบจริง พร้อมอ้างว่าในช่วงดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน จึงตัดสินใจรับงานโพสต์คอนเทนต์พร้อมแปะลิงก์เว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อแลกกับค่าจ้างจากผู้ที่ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ประกาศหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” ก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมา ศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาลงโทษ น.ส.สุธิดา หรือ “มะปราง” จำคุก 8 เดือน โดยจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 4 เดือน และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง 4 เดือน
อย่างไรก็ตาม ตำรวจชุดสืบสวนยังไม่ปักใจเชื่อเพียงคำให้การของ น.ส.สุธิดา และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ว่าจ้าง รวมถึงผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ติดต่อว่าจ้างให้อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ช่วยโปรโมตเว็บไซต์ เพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ฝากเตือนไปยังอินฟลูเอนเซอร์และผู้มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์ให้หยุดพฤติกรรมรับงานโปรโมตหรือแปะลิงก์เว็บไซต์พนันออนไลน์ เพราะแม้จะอ้างว่าเป็นเพียงการรับจ้างโฆษณา แต่หากเข้าข่ายการกระทำผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้กำชับให้ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของอินฟลูเอนเซอร์ โดยเฉพาะผู้ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก หากพบการทำคอนเทนต์แฝงโฆษณาหรือโปรโมตเว็บไซต์พนันออนไลน์ จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกราย เพื่อเดินหน้าตัดวงจรการพนันออนไลน์ในทุกมิติ