เพลิงไหม้บ้านหรูกลางดึก หลังเจ้าของบ้านชาร์จพาวเวอร์แบงค์ทิ้งไว้ก่อนระเบิด ไฟคลอกแมวตาย 7 ตัว

เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 14 ส.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด ได้รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้บ้านหรู ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยรถน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด และใกล้เคียง รวม 10 คัน เร่งระดมฉีดน้ำ ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ภายในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่ พบเพลิงไหม้ลุกบริเวณโถงห้องรับแขก ชั้น 1 ก่อนจะลุกลามไปยังกรงเลี้ยงแมวด้านหน้า เป็นเหตุให้แมว (ไม่ทราบสายพันธุ์) จำนวน 10 ตัว ที่เลี้ยงไว้ถูกไฟคลอกตายจำนวน 7 ตัว รอดตาย 3 ตัว จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้มาจากเจ้าของบ้านชาร์จพาวเวอร์แบงค์ทิ้งไว้ และเกิดระเบิด ก่อนเพลิงจะลุกไหม้บ้านได้รับความเสียหาย
น.ส.พลอย (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี เพื่อนบ้านใกล้เคียง ***เบลอหน้าด้วยครับ*** กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุประมาณตี 2 ตนได้ยินเสียงคนกรี๊ดและเสียงกระจกแตก จึงออกมาดูเห็นไฟไหม้บ้านของเพื่อนบ้าน ตอนแรกคิดว่าไหม้ด้านหลังหมู่บ้าน ไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งตนได้พยายามช่วยหาถังดับเพลิงมาดับไฟ และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้รีบมาที่เกิดเหตุ ซึ่งบ้านหลังที่เกิดไฟไหม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายตัว ตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ และประสานเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป