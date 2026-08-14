เหยื่อ 80 รายแห่แจ้งจับบริษัทเถื่อน ตุ๋นทำงานเก็บผลไม้ต่างประเทศ สูญเงินรวม 20 ล้าน

MGR Online - เหยื่อ 80 ราย แห่ร้อง ปคม.ถูกบริษัทจัดหางานเถื่อน หลอกทำงานเก็บผลไม้ที่แคนาดา-ฟินแลนด์ สูญเงินรวมกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ ( 14 ส.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 09.00 น.กลุ่มผู้เสียหายกว่า 80 ราย เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปคม.หลังถูกบริษัทจัดหาแรงงานแห่งหนึ่งหลอกว่าจะพาไปทำงานเก็บผลไม้และแพ็กสินค้าที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท
คุณเอ (นามสมมติ) ตัวแทนผู้เสียหายจาก จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้ติดต่อบริษัทดังกล่าวผ่านเพจเฟซบุ๊ก ที่ดูมีความน่าเชื่อถือ ก่อนถูกชวนเข้าไปคุยรายละเอียดทางแอปพลิเคชันไลน์ และนัดสัมภาษณ์พร้อมยื่นเอกสารที่สำนักงานย่านดอนเมือง โดยวันสัมภาษณ์มีชายชาวแคนาดาร่วมทดสอบ เมื่อแจ้งว่าผ่านการสัมภาษณ์ บริษัทให้จ่ายค่าดำเนินการวีซ่าท่องเที่ยว 12,500 บาท และให้สมัครอีเมลใหม่เพื่อยื่นขอวีซ่า
คุณเอ กล่าวต่อว่า จากนั้น บริษัทนัดหมายยื่นเอกสาร ย่านพระราม 9 ก่อนแจ้งผลทางอีเมลว่าวีซ่าผ่านแล้ว พร้อมส่งเล่มพาสปอร์ตคืน ผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มเติมอีก 65,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทยังอ้างโปรโมชันแลกเงินตราต่างประเทศในอัตราถูก ทำให้มีผู้เสียหายหลายรายยอมแลกเงินเก็บไว้ กระทั่งต้นเดือนสิงหาคม ตนได้เดินทางมาเฝ้าสังเกตการณ์ที่สำนักงานย่านดอนเมือง กลับพบว่าไม่มีผู้ใดอยู่ และถูกขนย้ายสิ่งของออกไปทั้งหมด เมื่อสอบถามแอดมินเพจสมัครงาน อ้างว่าอยู่ระหว่างรีโนเวต แต่จากการตรวจสอบพบเป็นเพียงการเช่าสถานที่ชั่วคราว
คุณเอ กล่าวอีกว่า กระทั่งใกล้วันยัดหมายเดินทางในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 กลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันพยายามทวงถามตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดการเดินทาง แต่กลับไม่ได้รับคำตอบและไม่สามารถติดต่อพนักงานได้ จึงรวมตัวเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคม.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป