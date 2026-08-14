รวบยกแก๊ง! 7 โจ๋แสบ ปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลงทาง อ้างไม่ได้ใช้อาวุธ ได้เงินไปแค่ 1,400 บาท

รวบ 7 เยาวชน อายุ 13–17 ปี ก่อเหตุปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลงทางย่านมักกะสัน อ้างใช้เพียงหมัด ได้เงิน 1,400 บาท แบ่งกันคนละ 200 บาท ตำรวจเตรียมสอบร่วมสหวิชาชีพและแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกรณีเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชายชาวญี่ปุ่นเดินทางผิดเส้นทาง ขณะหาทางขึ้นสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ก่อนหลงเข้าไปบริเวณสวนสาธารณะด้านหลังสถานีฯ ย่านซอยอโศก-ดินแดง และถูกกลุ่มวัยรุ่นชาย 7 คน ขี่รถจักรยานยนต์ 2 คันเข้ามารีดไถเงิน เมื่อผู้เสียหายปฏิเสธ กลุ่มวัยรุ่นได้รุมทำร้าย ทั้งต่อยและใช้ก้อนหินทุบจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนแยกย้ายกันหลบหนี
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.20 น. วันที่ 13 ส.ค. พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พร้อมฝ่ายสืบสวน สน.มักกะสัน และ สน.ดินแดง ควบคุมตัวเยาวชน 7 คน อายุระหว่าง 13-17 ปี ซึ่งร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด โดยติดตามจับกุมได้ตามห้องพักภายในแฟลตใกล้ สน.ดินแดง
จากการสอบปากคำเบื้องต้น เยาวชนทั้งหมดให้การว่า ขณะก่อเหตุใช้เพียงหมัดทำร้ายผู้เสียหาย ไม่ได้ใช้อาวุธ แม้บางคนจะพกมีดติดตัว แต่ไม่ได้หยิบออกมาใช้ โดยได้เงินจากนักท่องเที่ยวประมาณ 1,400 บาท แบ่งกันคนละ 200 บาท และนำไปใช้จ่ายหมดแล้ว
กลุ่มเยาวชนยังยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยมีพฤติกรรมขอเงินจากบุคคลอื่นในลักษณะดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา กระทั่งครั้งนี้นักท่องเที่ยวไม่ยอมให้เงิน จึงลงมือทำร้ายร่างกาย
ช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่เตรียมเชิญทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำเยาวชนทั้ง 7 คน ก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป