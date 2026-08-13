โผกอดครอบครัว! "แม่อ้อย" แม่พิ้งกี้รับอิสรภาพคดีแชร์ Forex-3D ขอบคุณศาลเมตตา

MGR Online - แม่ของดาราสาว "พิ้งกี้" ได้รับอิสรภาพคดีแชร์ Forex-3D ญาติโผกอดรอรับ ขอบคุณศาลให้ความยุติธรรมของศาล เผยเป็นแค่ผู้ลงทุน
วันนี้ (13 ส.ค.) ภายหลังศาลอาญารัชดา อ่านคำพิพากษา คดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ "Forex-3D" คดีหมายเลขดำที่ อ 853/2564 โดยมีคำพิพากษาให้ ยกฟ้อง จำเลยที่ 6 , 7 และ 8 (ตามลำดับ) คือ นายกิตติเชษฐ์ หรือ นายสรายุทธ ไชยเดช (พี่ชายพิ้งกี้) , น.ส.สาวิกา ไชยเดช (พิ้งกี้) และ นางสรินยา ไชยเดช หรือแม่อ้อย (แม่พิ้งกี้) ยกฟ้อง และศาลอ่านคำพิพากษา ของ น.ส.ภคมน สีลุน หรือ “กู๋กี๋” ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายปราบปฎล สุวรรณบาง นักแสดงหนุ่มชื่อดัง จำคุก 20 ปี รวมถึงนายอภิรักษ์ โกฎธิ อดีตซีอีโอของ Forex-3D ถูกศาลพิพากษาให้จำคุก 20 ปี เช่นกัน
ล่าสุด เวลา 20.59 น.วันเดียวกัน ที่บริเวณเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางคลองเปรม นางสรินยา ไชยเดช หรือแม่อ้อย (แม่ของพิ้งกี้) เดินทางออกจากเรือนจำ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ เดินออกมาส่งยังหน้าประตูซึ่งเป็นจุดรอรับญาติ โดยมีญาติและครอบครัว มายืนรอรับ พร้อมเข้าโผกอดกันอย่างอบอุ่น แล้วยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชน
โดย นางสรินยา หรือแม่อ้อย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ขอบคุณความยุติธรรมของศาลที่ให้ความเมตตา ต่อพวกเราหลายๆ คน ตอนฟังคำพิพากษา รู้สึกช็อก แต่พอได้รับฟังคำตัดสิน ได้เจอกับ ทั้งลูกชายและลูกสาว ก็รู้สึกดีใจ เราได้รับอิสรภาพแล้ว“
เมื่อถามว่าตอนนี้ถือได้ว่าได้รับความยุติธรรมแล้วหรือไม่ แม่อ้อยบอกว่า ก็ส่วนนึง ขอบคุณศาล ขอบคุณทุกคนที่ได้ปล่อยตัววันนี้ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวทางเราก็เสียใจด้วย
เมื่อถามถึงประเด็นที่ศาลระบุว่าครอบครัวของคุณแม่เป็นเพียงผู้ลงทุน แม่อ้อย กล่าวว่า “ก็เป็นอย่างนั้น ศาลท่านก็เมตตาแล้วเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ และขอบคุณพระเจ้าอัลเลาะห์อีกด้วยที่ทรงเมตตา ยอมรับว่าอยู่ที่นี่ก็มีกังวลบ้างเพราะอยู่มานาน แต่เราก็ต้องออกไปต่อสู้กับโลกใหม่ แต่ตอนอยู่ข้างในก็ได้รับความเมตตาจากคุณ ๆ เป็นอย่างดี“
ส่วนประเด็นในอนาคตหากมีการยื่นอุทธรณ์คดีนี้มองอย่างไร แม่อ้อย ระบุว่า เป็นเรื่องของอนาคตแต่เราก็ได้สู้เต็มความสามารถของเราแล้ว ท่านก็คงจะไม่อะไรกับพวกเราหรอก
เมื่อถามย้ำว่าหากเจ้าหน้าที่มีการยื่นอุทธรณ์พร้อมสู้ใช่หรือไม่ แม่อ้อย ระบุว่า “มนุษย์เราเกิดมามันก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วลูก ชีวิตมันเป็นการเดินทาง เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดข้างหน้า ถ้าเกิดขึ้น เราก็ต้องสู้ไป แต่เราเองก็หวังความยุติธรรมของศาล”
ส่วนที่หลายคนมองว่าเสียอิสรภาพไปหลายปีแบบฟรีๆ แม่อ้อย กล่าวว่า ”อะไรที่มันเกิดไปแล้วก็ให้มันเกิดไป มันไม่จำเป็นต้องไปคิดอะไรมาก วันนี้ได้รับอิสรภาพก็ถือว่าโชคดีแล้ว“ ส่วนที่อาจจะมีบางคนเข้าใจเราในอีกแง่มุม นั้น “เราห้ามความคิดใครไม่ได้”
นอกจากนี้ แม่อ้อย ยังบอกด้วยว่า ออกมาแล้วไม่ได้อยากกินอะไรเป็นพิเศษ อยู่ที่นี่ก็ทานอิ่มเหมือนอยู่ข้างนอก ส่วนจะไปทำอะไรต่อนั้น แม่อ้อยบอกว่า “อายุมากแล้ว ก็ค่อย ๆ ทำมาหากินไปนะลูก”
ส่วนที่ลูกสาวไม่ได้เดินทางมารับคาดว่าน่าจะติดงาน แต่ช่วงกลางวันที่รอฟังคำพิพากษาก็ได้มีการสวมกอดกับพิ้งกี้แล้ว พิ้งกี้ก็บอกกับแม่ว่า "คิดถึงแม่ทุกวัน"