บช.ตชด. แจงปมค้างจ่ายเบี้ยเลี้ยงกำลังพลชายแดนไทย-กัมพูชา ยืนยันเร่งดำเนินการตามขั้นตอน

บช.ตชด. แจงปมค้างเบี้ยเลี้ยงกำลังพลชายแดนไทย–กัมพูชา ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ เผยงบ มี.ค.–เม.ย. โอนให้ต้นสังกัดแล้ว ส่วน พ.ค.–ก.ค. อยู่ระหว่างพิจารณางบกลาง
จากกรณีโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยข้อร้องเรียนของกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ภาค 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยระบุว่า กำลังพลบางส่วนประสบปัญหาถูกค้างจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายวันละ 240 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ 5 เดือน และได้รับคำชี้แจงจากต้นสังกัดว่าอยู่ระหว่างรอรัฐบาลอนุมัติงบประมาณนั้น
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ชี้แจงว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของกำลังพล และได้ดำเนินการด้านงบประมาณตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นมา บช.ตชด. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับภารกิจเฝ้าระวังการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในช่วงเดือนตุลาคม 2568–เมษายน 2569 รวม 4 ครั้ง
สำหรับการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1–3 ในช่วงเดือนตุลาคม 2568–กุมภาพันธ์ 2569 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้กำลังพลเรียบร้อยแล้ว ขณะที่การจัดสรรครั้งที่ 4 ในช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน 2569 บช.ตชด. ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยต้นสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายให้กับกำลังพล
ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือค่าเบี้ยเลี้ยง ในช่วงเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569 นั้น บช.ตชด. ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว โดยได้รับการประสานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอรับการสนับสนุนงบกลาง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี และได้ประสานเรื่องไปยังสำนักงบประมาณแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
บช.ตชด. ยืนยันว่า ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล โดย พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส และยึดสิทธิของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและชี้แจงข้อมูลแก่กำลังพลอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางสำหรับติดต่อสอบถามในกรณีที่มีข้อสงสัย เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบความคืบหน้าและได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างครบถ้วน