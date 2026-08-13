รองอสส.นำอัยการ-เจ้าหน้าที่ หารือคณะผู้แทน สปป.ลาว เร่งปราบปรามค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

รองอัยการสูงสุด นำอัยการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่า หารือกฃคณะผู้แทน สปป.ลาว เร่งปราบปรามการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
วันนี้ (13 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคล จิรชัยสกุล รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย อันประกอบด้วยพนักงานอัยการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายของสปป.ลาว เรื่องความร่วมมือทางกฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการต่อต้านอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าข้ามชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2569 ณ นครปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายด้านการค้าสัตว์ป่า, การบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES), กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีการลักลอบค้าสัตว์ป่า, การแลกเปลี่ยนเทคนิคด้านการสืบสวนทางการเงินเพื่อสืบหาเส้นทางเงินและติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่า และการเสริมสร้างกระบวนการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาสำหรับคดีสัตว์ป่าข้ามชาติ
นอกจากนี้ นายมงคล จิรชัยสกุล รองอัยการสูงสุด ยังได้นำคณะพนักงานอัยการไทยประชุมทวิภาคีกับคณะพนักงานอัยการ สปป.ลาว นำโดยนายคำเพ็ด สมวอละจิด รองอัยการสูงสุดแห่งสปป.ลาว ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2547 โดยมุ่งดำเนินการตามพันธกรณีในการส่งเสริมความร่วมมือภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย, การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเพื่อหารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน, การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้พนักงานอัยการในระดับท้องถิ่นตามแนวชายแดนพบปะและประสานงานด้านคดีร่วมกัน และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนทั้งสอง