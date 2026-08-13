ย้อนไทม์ไลน์ คดี Forex 3D จำคุก "อภิรักษ์" กับพวกรวม 5 คน เฉียด 5 หมื่นปี ยกฟ้อง "พิ้งกี้" กับครอบครัว

บริษัท Forex 3D ก่อตั้งโดย RMS Famelia Co. Ltd.ตั้งอยู่ที่ตึก AIA ชั้น 20 ถนนรัชดา 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ระบุว่าเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนต่างประเทศ โดยมี นายอภิรักษ์ โกฎธิ เป็นเจ้าของ
วิธีการหาเงินของบริษัทก็คือการชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกร่วมลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เรียกกันว่า "เทรดฟอร์เร็กซ์" Foreign Exchange โดยอ้างว่าบริษัทมีระบบเอไอที่มีการคำนวณที่แม่นยำ สามารถหากำไรได้ง่ายๆ จากส่วนต่างในอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากจะใช้คนมีชื่อเสียงบวกกับตัว นายอภิรักษ์เองที่พยายามใช้สื่อฯ สร้างภาพว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อายุยังน้อยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้ว บริษัทยังมีการโน้มน้าวใจคนด้วยการแบ่งผลตอบแทน ให้กับสมาชิกที่สามารถหาสมาชิกคนอื่นๆ มาร่วมลงทุนให้กับบริษัทด้วย
ด้วยผลตอบแทนที่สูงเวอร์ ภาพลักษณ์ดูน่าเชื่อถือ ประกอบกับมีคนในวงการบันเทิงมาร่วมลงทุนหลายคน ทำให้ในระยะเวลา 4 ปี ว่ากันว่าบริษัท Forex 3D มีสมาชิกถึง 80,000 คน และมีเงินที่แต่ละคนหอบมาลงทุนโดยหวังจะนอนฟันกำไรจากเงินปันผลกว่า 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริษัทเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่ช้าและหนักขึ้นเรื่อยๆ ถึงขนาดไม่จ่ายเลยทั้งทุนทั้งกำไร สุดท้ายบรรดาสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจึงตัดสินใจรวมตัวฟ้องร้อง ก่อนพบว่า Forex 3D เป็นแค่บริษัทที่อุปโลกขึ้นมาเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนจริงๆ แต่อย่างใด
หลังเกิดเรื่องช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 นายอภิรักษ์ หนีไปสิงคโปร์ ก่อนแอบกลับมาไทย (ผ่านกัมพูชา) ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ก่อนถูกจับกุมตัวในช่วงต้นปี 2564
สรุปความเสียหายจากคดีนี้มีมูลค่ากว่า 1,900 ล้าน มีผู้เสียหายในสำนวน 8,437 คน และนอกสำนวนอีกเป็นหมื่นคน โดยเจ้าหน้าที่ได้ไล่ยึดทรัพย์คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้ง บ้าน รถยนต์ ของใช้แบรนด์เนม สนามแข่งรถ ฯลฯ
ย้อนกลับไปคดีแชร์ลูกโซ่คดีนี้ ได้มีคนบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องที่โดนไปเรียกสอบ ทั้งในฐานะผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนร่วมในการทำผิดด้วยกันหลายคน หนึ่งในฐานะผู้เสียหายก็คือนักร้องหญิง "จ๊ะ นงผณี" ที่เจ้าตัวระบุว่าเสียเงินไปร่วม 20 ล้านบาท
ขณะที่ผู้ส่อว่าจะเอี่ยวมีทั้ง "ดีเจแมน" พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา พร้อมภรรยานักร้องลูกทุ่ง "ใบเตย" สุธีวัน ทวีสิน และนักแสดงหญิง "พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช" ทว่า นับตั้งแต่การจับกุมตัว นายอภิรักษ์ ดูเหมือนการดำเนินการเกี่ยวกับคคดีนี้จะเงียบๆ หายไป
จนกระทั้งเดือน ส.ค. 65 พิ้งกี้ รวมถึงแม่อ้อย สรินยา ไชยเดช มารดา และ นายสรายุทธ ไชยเดช พี่ชาย ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ ศาลค้านการปล่อยตัวร่วมกับผู้ต้องหาคนอื่นๆ รวมทั้งหมด 19 คน เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง และมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท หลังก่อนหน้ามีคำสั่งเอาผิด นายอภิรักษ์ พร้อมพวกรวม 4 คน
เท่ากับว่า คดีเเชร์ Forex 3D นั้น อัยการได้ยื่นฟ้องไปแล้วทั้งหมด 3 สำนวน จำเลยทั้งหมด 24 คน หากแต่ที่หลายคนสนใจก็คือ ทำไมไม่มีรายชื่อของ "ดีเจแมน" และภรรยาแต่อย่างใด ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวได้ถูกจับตาอย่างหนัก ถึงความสนิทสนมกับ นายอภิรักษ์ จากการโพสต์ภาพร่วมกับอีกฝ่ายหลายต่อหลายครั้ง แถมยังมีภาพไปนั่งเก้าอี้ ภาพร่วมประชุมในบริษัทอีกฝ่าย ภาพกินอาหาร รวมถึงข้อความที่ระบุทำนองว่าอีกฝ่ายนั้นคือน้องชายในอดีตชาติ
ในเวลาต่อมาทาง ดีเจแมน ได้ลบภาพต่างๆ ทิ้งไป พร้อมกับชี้แจงว่า ภาพในห้องประชุมนั้นเป็นการประชุม เรื่องที่ตนไปรู้จักผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่า และให้อีกฝ่ายมาทำการตลาดให้ ก่อนระบุว่าเงินช่วยงานที่ลือกันว่า นายอภิรักษ์ โกฎธิ ให้มาเป็นจำนวนถึง 10 ล้านบาทนั้น แท้ที่จริงอีกฝ่ายใส่ซองเพียง 2 พันบาท ตนกับภรรยายังขำกันอยู่เลย
แต่แล้วในเดือน พ.ค. 66 อัยการสั่งฟ้อง ดีเจแมน-ใบเตย และศาลไม่ให้ประกันตัว และในเดือน ธ.ค. 67 ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องสองสามีภรรยาคนดัง รวมเวลา 570 วัน ที่ ดีเจแมน ใช้ชีวิตอยู่ข้างใน และ 191 วัน สำหรับ ใบเตย
ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด ที่ทางพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 จะมีคำสั่งเเนะนำให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในฐานะผู้ต้องหาอีก 16 คน และสองในนั้นก็คือทางด้านของ ดีเจแมน กับนักร้องลูกทุ่งผู้เป็นภรรยานั่นเอง
ขณะที่ฝั่ง พิ้งกี้ ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำ นานกว่า 3 เดือน จากนั้นทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหลายครั้ง จนกระทั่ง พ.ย. 65 ศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว พิ้งกี้ โดยตีราคาประกัน 5 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และต้องรายงานตัวต่อศาลทุกเดือน ขณะที่มารดา และพี่ชายยังคงถูกคุมขังต่อไป 3 แม่ลูกตระกูลไชยเดช ต่อสู้คดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex-3D มายาวนานหลายปี
ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 ส.ค. ที่ห้องพิจารณา 806 ศาลอาญารัชดา มีการอ่านคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex3D คดีหมายเลขดำที่ อ 853/2564 โดยมีคำพิพากษาให้ จำเลยที่ 6 นายกิตติเชษฐ์ จิรุรุทธิ์ โซเดร หรือสรายุทธ ไชยเดช ยกฟ้อง พิพากษา จำเลยที่ 7 น.ส.สาวิกา ไชยเดช (พิ้งกี้) ยกฟ้อง และพิพากษา จำเลยที่ 8 นางสรินยา ไชยเดช ยกฟ้อง
โดยพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า พิ้งกี้และครอบครัวมีสถานะเป็นเพียง "นักลงทุน" ที่นำเงินมาร่วมลงทุนตามปกติ ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าทำหน้าที่เป็น "แม่ทีม" ชักชวนผู้อื่น และไม่ได้รับผลตอบแทนที่ผิดปกติไปจากเกณฑ์การลงทุนทั่วไป "พิ้งกี้" เปิดเผยความรู้สึก ภายหลังฟังคำพิพากษาว่า "รู้สึกดีใจอย่างมากที่ศาลให้ความยุติธรรมและมีคำตัดสินยกฟ้องทุกคนในครอบครัว ซึ่งหลังจากนี้ตนเองจะเดินทางไปรอรับคุณแม่และพี่ชายออกจากเรือนจำทันที"
ในขณะเดียวกันศาลพิพากษา จำเลยที่ 21 กู๋กี๋ ภคมน สีลุน อดีตภรรยาของนายอภิรักษ์ โกฎธิ และแฟนสาวของ ปราบปฎล สุวรรณบาง นักแสดงชื่อดัง จำคุก 20 ปี รวมไปถึง จำเลยที่ 1 นายอภิรักษ์ โกฎธิ อดีตซีอีโอของ Forex-3D ถูกศาลพิพากษาให้จำคุก 20 ปีเช่นกัน.