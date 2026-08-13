สุดเศร้า เผา “น้องกะเพรา” พ่ออโหสิกรรมทุกอย่างให้ลูก เตรียมเชิญกลับบ้าน จัดห้องไว้รอ เหมือนน้องยังอยู่ทุกวัน

วันนี้ (13 ส.ค. 69) เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพ ด.ญ.นภัทร ชัยมา หรือ “น้องเต” หรือ “น้องกะเพรา” อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของครอบครัว ญาติ เพื่อนนักเรียน และคณะครูที่เดินทางมาร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย
สำหรับพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพ ท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวและผู้ที่มาร่วมงาน
โดยมี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และประกอบพิธีตามกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พร้อมทั้งมีการมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000,000 บาท จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ครอบครัวของน้องกะเพรา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว
ก่อนเข้าสู่พิธีฌาปนกิจ เพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมชมรมเต้นของน้องกะเพรา ได้ร่วมกันจัดการแสดงเต้นเพื่อเป็นการส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย โดยทุกคนตั้งใจถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน และความทรงจำที่มีต่อน้องกะเพรา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้า หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะการแสดงครั้งนี้เป็นเหมือนการบอกลาน้องเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้าย
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ครอบครัวของน้องกะเพราอยู่ในอาการเศร้าเสียใจ โดยมีญาติพี่น้อง คณะครู และเพื่อนนักเรียนคอยอยู่เคียงข้าง เพื่อร่วมกันส่งน้องกะเพราเดินทางเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากต้องสูญเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด
นายพงษ์ธร ชัยมา อายุ 55 ปี บิดาของน้องกะเพรา เปิดใจว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ตนเองและครอบครัว รวมถึงเพื่อนๆ ที่รู้จักกับน้องกะเพรา ได้มาร่วมกันส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย โดยต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ รวมถึงประชาชนที่แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่เข้ามาให้กำลังใจ พูดคุย และมอบพลังบวกให้กับครอบครัวเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ ทำให้ความรู้สึกของตนเองและครอบครัวดีขึ้นเป็นอย่างมาก
นายพงษ์ธร กล่าวว่า แม้ตนเองจะเป็นคนที่ไม่เคยเล่นโซเชียลมีเดีย แต่ก็มีคนเล่าให้ฟังว่าประชาชนจำนวนมากต่างรักและเอ็นดูน้องกะเพรา พร้อมส่งกำลังใจให้กับครอบครัว ทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพังในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ตอนนี้ตนได้อโหสิกรรมทุกอย่างให้กับลูกแล้ว ส่วนเรื่องที่ผ่านมา ทางครอบครัวก็ได้เลี้ยงดูและทำทุกอย่างเต็มที่ให้กับลูกแล้ว
ส่วนหลังจากนี้ ครอบครัวได้พูดคุยกันและตั้งใจว่าจะพาน้องกลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม โดยก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องจะเสียชีวิต น้องเคยพูดคุยกับแม่เกี่ยวกับห้องนอนของตัวเองที่ค่อนข้างรก และตั้งใจว่าจะเข้าไปทำความสะอาดห้อง แต่สุดท้ายกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและน้องจากไปเสียก่อน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์นี้ ตนตั้งใจว่าจะกลับไปทำความสะอาดห้องของน้อง และจะเข้าไปพูดคุยกับลูกเหมือนเช่นทุกวัน ราวกับว่าน้องยังคงอยู่ที่บ้านและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม