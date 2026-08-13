"ผู้ช่วยก้อง"ติวเข้มรับมือภัยคุกคามจากโดรน เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน-ทันสมัย

MGR Online - ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเเคลื่อนศูนย์อากาศยานไร้คนขับ รับมือภัยคุกคามจากโดรน หวังยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน-ทันสมัย
วันนี้ ( 13 ส.ค. ) ที่ห้อง RTCC ชั้น 8 อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” หรือ RTP Drone Center เพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดรนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติการสนับสนุนภารกิจยุทธวิธี และมิติการป้องกัน-ต่อต้านภัยคุกคามจากโดรนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ความมั่นคง พร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมรับชมวีดิทัศน์นำเสนอสถานการณ์จำลอง
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 นาย ซึ่งเป็นกำลังพลหลักในชุดปฏิบัติการนักบินโดรน ชุดต่อต้านโดรน และชุดข้อมูลสารสนเทศ จากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ อาทิ บช.น., ภ.1-9 บช.ก.,บช.ตชด., บช.ปส., บช.ส. และ บช.ทท. พร้อมความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากเหล่าทัพ หน่วยงานกำกับดูแล และภาคเอกชน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการรับชมการสาธิตและการแสดงทางยุทธวิธี 3 รูปแบบ ได้แก่ การสาธิตปฏิบัติการยุทธวิธีตำรวจร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ, การสาธิตการแข่งขันโดรน FPV และการแสดงสาธิตการแข่งขันกีฬา Paintball ร่วมกับโดรน (Drone vs No-Drone) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการเทคโนโลยีโดร เข้ากับการฝึกซ้อมเชิงยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นรูปธรรม
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า เทคโนโลยีโดรนถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตำรวจในทุกมิติ ทั้งงานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม งานจราจร และงานถวายความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านการต่อต้านและรับมือภัยคุกคามจากโดรนที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การจัดตั้ง RTP Drone Center และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอีกด้วย