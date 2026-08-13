"มาดามเก่ง" ตั้งทีมทนายเปิดช่องเจรจาลูกหนี้ทุกราย

MGR Online - "มาดามเก่ง" ตั้งทีมทนายความเปิดช่องเจรจาคู่กรณี-ลูกหนี้ทุกราย ยันพระ 53 องค์ มูลค่า 65 ล้านไม่ได้อยู่ที่ตัวเอง
วันนี้ ( 13 ส.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ “มาดามเก่ง” พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ “อุ๊ กรุงสยาม” เซียนพระชื่อดัง และทีมที่ปรึกษาทางกฎหมาย ประกอบด้วย “ทนายหนึ่ง” นายจิระพันธ์ ยานะเรือง และ “ทนายโต” นายเชษฐพล โกวิทวาณิชย์ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม (กก.2 บก.ป.) เพื่อเซ็นเอกสารทางคดี พร้อมเปิดตัวทีมทนายความรับหน้าที่เจรจากับคู่กรณีและลูกหนี้ทุกราย
มาดามเก่ง กล่าวภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนนานกว่า 1 ชั่วโมงว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเซ็นเอกสารในคดีที่ตนถูกเซียนพระเครื่อง 3 ราย ฉ้อโกงเงินมูลค่ารวม 65 ล้านบาท รวมถึงติดตามคดีอื่น ๆ ที่ตนมีสถานะเป็นทั้งเจ้าทุกข์และผู้ถูกร้องทุกข์ ทั้งนี้เนื่องจากตนต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งและไม่เชี่ยวชาญข้อกฎหมาย จึงมอบหมายให้ "ทนายหนึ่ง" และ "ทนายโต" เป็นตัวแทนหลักในการประสานงาน หากลูกหนี้หรือคู่กรณีรายใดต้องการพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ยืนยันว่าพร้อมเปิดโอกาสเจรจาเสมอโดยให้ติดต่อผ่านทีมทนายความโดยตรง
ด้าน "อุ๊ กรุงสยาม" ระบุว่า คดีความของมาดามเก่งที่กองปราบฯ มีความเกี่ยวพันกันหลายส่วนจนอาจสร้างความสับสน การให้ทนายความประสานงานกับทนายความด้วยกันจะช่วยให้การเจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอน ส่วนกรณีพระเครื่องจำนวน 53 องค์ มูลค่า 65 ล้านบาทที่มีการซื้อขายกันนั้น ขณะนี้ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด แต่ยืนยันได้แน่นอนว่าไม่ได้อยู่ที่มาดามเก่ง
มาดามเก่ง ยอมรับเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตนมีคดีความซ้อนกันหลายส่วน ทั้งคดีฉ้อโกง 65 ล้านบาท และคดีเอาไปซึ่งเอกสารสิทธิที่ถูกเซียนพระ 2 รายยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ และตนได้แจ้งความร้องทุกข์กลับไว้ที่กองปราบฯ เช่นกัน โดยหวังว่าทุกคดีจะเรียบร้อยในเร็ววัน และย้ำชัดว่าพระเครื่องทั้ง 53 องค์ไม่ได้อยู่ที่ตนแม้แต่องค์เดียว
สำหรับลูกหนี้หรือผู้ที่ประสงค์จะติดต่อเจรจากับมาดามเก่ง สามารถประสานงานได้ที่ ทนายหนึ่ง นายจิระพันธ์ ยานะเรือง โทร. 085-565-6111 หรือ ทนายโต นายเชษฐพล โกวิทวาณิชย์ ได้โดยตรง