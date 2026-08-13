พระเอกซีรีส์วาย ร้อง ป.ช่วย! พ่อถูกวัยรุ่น - รปภ.คอนโดฯ รุมยำปางตาย

MGR Online - "นีฟ รัฐนันท์" พระเอกซีรีส์วาย ร้องกองปราบฯ พ่อ ถูกกลุ่มวัยรุ่น - รปภ.คอนโดดังย่านบางเขน รุมทำร้ายร่างกายเจ็บสาหัส แจ้งตำรวจท้องที่คดีไม่คืบ
วันนี้ (13 ส.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายธมนันท์ แตงทิม หรือ จ่าคิงส์ สะพานใหม่ พา “นีฟ รัฐนันท์” อายุ 28 ปี พระเอกซีรีส์วายและนักแสดง พร้อม นางธิติยา มลาตรี อายุ 69 ปี (แม่เลี้ยง) เข้าพบ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลัง นายกัณณพงศ์ บิดาวัย 58 ปี ถูกกลุ่มวัยรุ่นร่วมกับ รปภ. คอนโดแห่งหนึ่ง รุมทำร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สน.บางเขน แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
นีฟ รัฐนันท์ เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2569 เวลาประมาณ 17.00 น. พ่อของตนได้ถูก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอนโด แห่งหนึ่งย่านบางเขน และ กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกใบหน้าส่วนกลางหัก กรามแตก และมีภาวะเลือดออกเหยื่อบุสมองชั้นนอก ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ
นีฟ รัฐนันท์ กล่าวยอมรับว่า ก่อนเกิดเหตุพ่อของตนมีอาการซึมเศร้า อาจจะไปพูดไม่เข้าหูคน และไปทวงหนี้ให้แม่เลี้ยง อาจเป็นเหตุผลให้ถูกรุมทำร้ายได้ แต่เมื่อไปขอวงจรปิดกับทางคอนโดกลับได้รับคำตอบอ้างว่าวงจรปิดเสีย อีกทั้งหลังเกิดเหตุทางครอบครัวได้เดินทางไปแจ้งความที่ สน.บางเขน แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำเพียงแค่ลงบันทึกประจำวันไว้ ไม่มีการดำเนินใด ๆ เพิ่มเติม
ด้าน นางธิติยา แม่เลี้ยง กล่าวว่า ตนอาศัยคอนโดแห่งนี้มานานนับ 10 ปี ซื้อไว้ 5 ห้อง ที่เหลือปล่อยเช่า เก็บค่าเช่าเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวตนกับสามี ส่วนนีฟ รัฐนันท์ ลูกเลี้ยงแยกกันอยู่ เขาจะแวะมาดูคุณพ่อเสมอ ส่วนสาเหตุเชื่อว่ามาจากการที่ตนปล่อยกู้ยืมเงินและเก็บเงินค่าเช่า จากกลุ่มวัยรุ่นที่พักอาศัยอยู่คอนโดเดียวกัน
นางธิติยา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ หลังเกิดเหตุ ตนและครอบครัว ยังถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุข่มขู่ว่าหากแจ้งความจะอยู่อาศัยในพื้นที่ลำบาก โดยพยายามมาเจรจาขอไกล่เกลี่ยให้ยอมความ เสนอเงินให้จำนวน 3 หมื่นบาท แต่ตนและครอบครัวเห็นว่าไม่เป็นธรรม และ เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย เนื่องจากคู่กรณีเป็นคนดูแลคอนโด จึงตัดสินใจนำเรื่องเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับทางตำรวจกองปราบในวันนี้