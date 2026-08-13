ไม่รอด! “อาชน” หลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาฯ เมืองเสินเจิ้น ระดมทุน 50 ล้านบาท หนีเข้าไทย

MGR Online - สืบ ตม.1 เปิดปฏิบัติการ “ไม่ให้อยู่” บุกรวบ “อาชน” นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เมืองเสินเจิ้น ผู้ต้องหาตามหมายจับจีน ระดมทุน 50 ล้านบาท หลบหนีมาชุบตัวในไทย
วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. ที่สั่งการตำรวจทั่วประเทศกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ ตามมาตรการของทางรัฐบาล แก้ปัญหาคนต่างชาติที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศ มาตั้งแต่ต้นปี 2569 โดยใช้ “มาตรการ 3 ไม่” ในการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติ ได้แก่ ไม่ให้เข้า ไม่ให้อยู่ และไม่ให้รอด
โดย พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 และ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งได้รับการประสานรายชื่อจากสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ผ่านกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้เปิดปฏิบัติการ “ไม่ให้อยู่” อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบงานสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวและไล่ล่าจับกุมตัว
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.1 ได้ควบคุมตัว นายชน เหิ่น (นามสมมติ) อายุ 41 ปี สัญชาติจีน เป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ (ประเทศจีน) ในข้อหา “ระดมเงินฝากจากประชาชนโดนผิดกฎหมาย” โดยตั้งบริษัทเอกชนเปิดระดมทุนเพื่อมาจัดทำที่จอดรถให้เช่าเก็บเงิน เนื่องจากในเมืองเสินเจิ้น นครกวางโจว เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ที่จอดรถหนาแน่น หายาก จึงมีไอเดียทำธุรกิจให้เช่าที่จอดรถรายชั่วโมง และรายเดือน ทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเปิดระดมทุนจากประชาชนเพื่อขยายกิจการ
ต่อมา มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุน เมื่อสภาพคล่องติดขัด จึงได้ชักดาบและหลบหนีมาชุบตัวอยู่ในประเทศไทย โดยเช่าคอนโดหรูอยู่ในย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เก็บตัวใช้ชีวิตเงียบๆ แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน บก.ตม.1 เข้าควบคุมตัวได้ในที่สุด ปิดฉากผู้ต้องหานักฉ้อโกงดีลธุรกิจ 50 ล้านบาทจากเมืองเศรษฐกิจของจีน นำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมที่จะกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ เดินหน้าปกป้องความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง