จับอินฟลูฯ สายบิ๊กไบค์ ซิ่งบนถนนวิภาวดี สั่งจำคุก 4 เดือน-ปรับ 8,000 บาท

MGR Online-ตำรวจจราจรจับอินหลูเอนเซอร์สายบิ๊กไบค์ ควบซีบีอาร์วิ่งบนถนนวิภาวดีรังสิต ขับขี่หวาดเสียว อันตราย ซ้ำภาษีขาด ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ปรับ 8,000 บาท
วันนี้ (13 ส.ค.) ที่กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม ผกก.2 บก.จร. พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ มอบหมาย พ.ต.ท.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.จร.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ และตำรวจศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ จับกุม นายวีรเทพ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ในข้อหา "ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น" พร้อมยึดของกลาง รถจักรยานยนต์ฮอนด้าซีบีอาร์
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือน มี.ค.และ เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาย Bigbike ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซีบีอาร์ ด้วยความเร็วสูงบนถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) ในพื้นที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และมีการเร่งเครื่องยนต์ พร้อมแทรกและเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปมาอย่างกะทันหันและกระชั้นชิด โดยไม่ได้ให้สัญญาณไฟแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น
ลักษณะการขับขี่เป็นการเปลี่ยนช่องทาง และแทรกตัวระหว่างช่องทางเดินรถอย่างต่อเนื่องในระยะกระชั้นชิด ประกอบกับการใช้ความเร็วสูง อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางการขับขี่ ของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งมีลักษณะกีดขวาง หรือรบกวนการจราจร อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่น โดยการกระทำผิดปรากฏขึ้นในบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 2 จุด ได้แก่ จุดกลับรถมหาวิทยาลัยเกษตร และหน้า บก.สปพ.แสดงให้เห็นถึงลักษณะการขับขี่ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ทาง และอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
ต่อมาวันที่ 10 ส.ค. เวลา 13.30 น. ผู้ต้องหาได้เข้าพบพนักงานสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาให้ทราบ พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นของกลาง และดำเนินการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและนำคดีส่งศาล
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. ศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษา จำคุก 4 เดือน ปรับ 8,000 บาท ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง ให้รอการจำคุก 2 ปี ส่วนความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ขับรถในช่องทางซ้ายสุด หรือใกล้เคียงกับช่องทางเดินรถประจำทาง, ใช้รถขาดต่อภาษีประจำปี, ใช้รถที่มีส่วนควบคุม หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน และขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทหวาดเสียว ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว.