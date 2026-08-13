รวบหนุ่มกิมจิหัวหน้าแก๊งยาเสพติดข้ามชาติ หนีหมายจับตำรวจสากล หนีลอยนวลในไทย 8 ปี

MGR Online - สืบ ตม.6 ร่วม ป.ป.ส. จับหนุ่มเกาหลีพ่อค้ายาเสพติดส่งออกและกัญชาจากไทยไปยังเกาหลีใต้ ฉ้อโกงเพื่อนร่วมชาติความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (13 ส.ค.) ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.สตม. ให้เร่งกวาดล้างชาวต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาหลบซ่อนในไทย ทั้งลักลอบหนีคดีจากต่างประเทศ และกลุ่มที่ลักลอบเข้าไทยเพื่อก่อเหตุข้ามชาติ โดยผนึกกำลังกับทาง ป.ป.ส. นำโดย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ในการจับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้และหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ ในการที่มีบุคคลตามหมายจับตำรวจสากล (RED NOTICE) ในข้อหาฉ้อโกงและนำเข้าส่งออกยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งหลบหนีอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมของ กก.สส.บก.ตม.6 นำโดย พ.ต.ท.สิทธิมณ สร้อยภู่ระย้า สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.6 และ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. นำโดย นายอนุสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา , น.ส.พิชญา มณีนิล และเจ้าหน้าที่ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ภูเก็ต ได้ทำการสืบสวนและเฝ้าติดตาม จนทราบว่า คือ Mr.Lee สัญชาติเกาหลีใต้ เป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศและต้องการตัว ตามประกาศตำรวจสากลสีแดง (RED NOTICE) เลขที่ A-8537/8-2018 เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ส.ค.61 ในความผิดฐานฉ้อโกงและส่งออกนำเข้ายาเสพติดและกัญชาข้ามชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันสืบสวน กระทั่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค.69 เวลาประมาณ 19.00 น. Mr.Lee ซึ่งได้หลบหนีการจับกุมมาพักอาศัยอยู่ในคอนโดหรูแห่งหนึ่ง อ.เมืองภูเก็ต จึงเดินทางไปตรวจสอบ ระหว่างดักซุ่มเฝ้ารอได้มีชาย มีลักษณะคล้าย Me.Lee ปรากฎตัว เจ้าหน้าที่ ตม. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จึงได้แสดงตัวและขอทำการตรวจสอบพบว่า คือ Mr.Lee ซึ่งให้การยอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับของตำรวจสากลจริง และได้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบห้องพัก โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือและบัตรเดบิต จำนวน 3 ใบ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด และจะได้มีการขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ต่อไป
สำหรับข้อมูลของ Mr.Lee ในระบบ Biometrics พบว่า เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ทางด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว จนถึงวันที่ 3 มิ.ย.61 ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ทำการจับกุม Mr.Lee ในข้อหา อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุดลง overstay 2992 วัน และทำการแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบและนำส่ง พงส. เพื่อดำเนินการต่อไป
ปัจจุบัน ผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการทำการฉ้อโกงผู้อื่น ความเสียหายกว่า 800 ล้านวอน (ประมาณ 20 ล้านบาท) และได้เป็นหัวหน้าขบวนการ ในการส่งออกยาเสพติดและกัญชาจากประเทศไทยไปยังประเทศเกาหลีใต้ และจำหน่ายผ่านโซเชียลออนไลน์ ให้กับผู้ค้ายาเสพติดในประเทศเกาหลีใต้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม ยังพบว่ามีประวัติในการก่อคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีอื่นๆ เช่น ค้าประเวณี ทำร้ายร่างกาย ฉัอโกง กว่า 23 คดี
ด้าน พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. กล่าวว่า เป็นไปตามนโยบาย ของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ที่ยังคงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับสากลอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้หลบหนีคดีหรืออาชญากรข้ามชาติ และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับบุคคลต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ